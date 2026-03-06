Sara Belbeida, primera regidora àrab i musulmana de l'Ajuntament de Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona acomiada Lluís Rabell, qui va deixar el càrrec per lluitar contra el càncer i continuar defensant les seves conviccions
La socialista Sara Belbeida ha pres possessió aquest divendres de la seva acta com a regidora de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha convertit així en la primera persona amb aquesta responsabilitat de la història del consistori d’origen àrab i musulmana.
Belbeida, que havia estat comissionada de relacions ciutadanes i diversitat cultural i religiosa, assumirà ara la regidoria del districte d’Horta-Guinardó en substitució de Lluís Rabell, que va presentar la seva renúncia la setmana passada per malaltia. El regidor, de 73 anys, fa front a un càncer pel qual ha hagut d’abandonar el consistori, no sense abans pronunciar un emotiu discurs de comiat.
La nova regidora assumeix igualment la responsabilitat del Pla de Barris, Participació i Innovació Democràtica, que també havia quedat vacant, segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona en un comunicat.
Per la seva banda, les regidories de Persones Grans i la de Memòria Democràtica, que també gestionava Rabell, passaran a formar part, respectivament, de les carteres de la segona tinenta d’alcaldia, Maria Eugènia Gay, i de la cinquena, Raquel Gil.
El ple de l’Ajuntament de Barcelona es va acomiadar divendres passat del regidor socialista Lluís Rabell, que va renunciar a la seva acta "per lluitar per viure" i continuar lluitant per les seves "conviccions", segons va destacar en la seva intervenció.
Lluís Rabell (Barcelona, 1954) va ser responsable de dirigir les àrees del Pla de Barris; Participació i Innovació Democràtica; Educació i Persones Grans; Memòria Democràtica, i el districte d’Horta-Guinardó en el mandat de l’alcalde Jaume Collboni.
Segons va explicar ell mateix, ha deixat el càrrec perquè ha comprovat que l’intent de conciliar el càncer que li van detectar al desembre amb l’agenda política de regidor és "inviable".
