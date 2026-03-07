RELIGIÓ
El Papa visitarà Montserrat el 10 de juny abans de la Sagrada Família
El Sant Pare es reunirà amb l'abat de Montserrat i assistirà al cant del Salve Regina i del Virolai abans de la missa a la Sagrada Família
Montse Baraza
El papa Lleó XIV visitarà l’abadia de Montserrat durant el seu pròxim viatge a Barcelona, que es prolongarà durant dos dies, el 9 i el 10 de juny. El Pontífex acudirà al monestir el dimecres 10 pel matí, segons han confirmat fonts eclesials a El Periódico de Catalunya. Aquell mateix dia, a partir de les 19.00 hores, el Papa oficiarà una missa al temple de la Sagrada Família per commemorar el centenari de la mort d’Antoni Gaudí i inaugurar la torre de Jesús, la més alta de la basílica i, al seu torn, també la de més alçada entre totes les esglésies cristianes.
D’aquesta manera, el viatge del Papa a Barcelona no es limitarà a consagrar la torre suprema de la Sagrada Família i adquireix un radi més extens, a l’ampliar-se a un dels principals enclavaments espirituals de Catalunya. Es dona la circumstància que l’abadia acaba de celebrar el mil·lenari de la seva fundació. Cal remuntar-se 44 anys enrere per recordar l’última vegada que un Papa va ser al monestir. Va ser Joan Pau II, que hi va acudir el novembre de 1982.
A falta de tres mesos perquè tingui lloc la visita papal, l’Església està ultimant els detalls del viatge. L’Arquebisbat de Barcelona i la junta constructora del temple estan a expenses del que el Vaticà resolgui sobre la proposta d’agenda d’actes que han elaborat. Precisament, una delegació oficial de la Santa Seu va visitar ahir la capital catalana per preparar el viatge.
Lleó XIV recorrerà l’abadia, dinarà amb els monjos i assistirà al ‘Virolai’ i el ‘Salve Regina’.
Fonts consultades per aquest diari expliquen que la delegació vaticana es va reunir amb l’equip encarregat de rebre el Papa a Barcelona, encapçalat pel bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadías; el director de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, i Enric Puig, el sacerdot que coordina l’equip organitzador del viatge de Lleó XIV a Catalunya. Tots es van desplaçar als llocs que el Pontífex preveu visitar en la seva estada a Barcelona. I també es van traslladar a Montserrat.
Fonts coneixedores de la visita confirmen que la comitiva va acordar que el Papa dedicarà dimecres al matí 10 de juny a visitar el monestir de Montserrat. No està previst que Lleó XIV celebri la missa d’aquell matí. En canvi, sí que assistirà al cant del Salve Regina i del Virolai per part de l’Escolania de Montserrat. A més, Lleó XIV recorrerà la basílica de Montserrat, venerarà la imatge de la Mare de Déu i dinarà amb els monjos, abans de l’acte central a la Sagrada Família.
Trobada amb l’abat
El passat 1 d’octubre, una delegació de l’abadia de Montserrat, encapçalada per l’abat Manel Gasch, i Bernat Juliol, comissari del Mil·lenari de Montserrat, va mantenir una breu trobada amb el Papa al Vaticà. Tal com va explicar Regió 7, el Papa va intercanviar unes paraules amb l’abat, que va poder entregar-li una medalla commemorativa del mil·lenari del monestir benedictí, i va saludar personalment tota la delegació montserratina que va participar en l’audiència. Aquell mateix dia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va reunir amb el Papa i li va traslladar la "importància" del mil·lenari del monestir de Montserrat.
La delegació del Vaticà també va estar ahir a la Sagrada Família, així com en altres llocs que no han transcendit. I no es descarta que faci una nova visita a la ciutat en les pròximes setmanes, segons fonts coneixedores. Entre els espais que s’estudien com a parades del Pontífex figura la institució benèfica del Cottolengo. Els preparatius del viatge es porten amb discreció, a l’espera que la Santa Seu doni el vistiplau als detalls. Per ara, no està tancat l’itinerari definitiu de Lleó XIV.
Fonts coneixedores dels detalls de la visita apunten que el Papa oficiarà una missa solemne a la Sagrada Família a partir de les 19.00 hores d’aquell dimecres, quan s’augura una agenda atapeïda per al Pontífex. El director de la junta constructora, Esteve Camps, ja va anticipar la setmana passada que es preveu una eucaristia a la basílica durant la tarda de l’aniversari de la mort de l’arquitecte del temple i dins del marc de la comitiva papal.
Camps va explicar que aquell mateix dimecres, al matí, es retrà homenatge a Gaudí amb una ofrena floral a la seva tomba, que es troba a la cripta de la Sagrada Família. No es va concretar si Lleó XIV participaria en l’homenatge al geni modernista a la seva sepultura, al marge del que presidirà durant la tarda de la mateixa jornada. Ara se sap que, al matí, el Papa estarà a Montserrat.
