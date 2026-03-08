Un immigrant vivia i era obligat a cuinar en un soterrani insalubre
Condemnen a sis anys de presó un ciutadà pakistanès per l’explotació d’un compatriota.
J. G. Albalat
Era un soterrani de grans dimensions on l’olor era «molt repugnant». No hi havia finestres ni cap tipus de ventilació. Les parets tenien floridura. Hi havia molts fogons encesos amb menjar a sobre, també en recipients, a terra i al costat dels cubells d’escombraries. Per tot el local hi havia insectes vius i morts i menjar podrit que feia «una olor insuportable». I unes neveres, algunes en funcionament i d’altres no, amb insectes morts al seu interior. També hi havia un lavabo amb restes d’orina i excrements, un sofà «ple de greixum» i matalassos a terra.
Així va descriure un agent de la Guàrdia Urbana el lloc, ubicat a Barcelona, on va ser explotat un immigrant pakistanès que un compatriota va enganyar amb una falsa oferta de treball i va obligar a cuinar en condicions «insalubres» menjar destinat al repartiment a domicili. Allà dormia i treballava, i només podia sortir i entrar per portar els aliments cuinats a les cases. L’Audiència de Barcelona ha condemnat a sis anys de presó l’explotador, I. M. B., per un delicte de tràfic d’éssers humans, així com a la prohibició d’acostar-se a la víctima, que té la condició de testimoni protegit. El tribunal de la Secció Setena ha donat credibilitat al seu testimoni.
La sentència declara provat que la víctima, després d’un periple migratori des del seu país d’origen, vivia a Madrid l’octubre del 2022, «en situació irregular», sol, sense família, sense recursos i «amb l’apressant necessitat d’enviar diners a la seva mare i germans petits», residents en el seu país. Amb la intenció de millorar la seva situació econòmica i a través d’un amic, va contactar amb l’acusat, que li va proposar viatjar a Barcelona. Li va oferir una «falsa oferta» de treball com a cuiner, amb una jornada laboral de 12 hores i una retribució de 30 euros diaris.
La víctima dormia en matalassos a terra.
Viatge a l’infern
L’immigrant va acceptar. Va viatjar de Madrid a Barcelona el 27 d’octubre del 2022 amb només 50 euros a la butxaca. Al baixar de l’autobús, es va reunir amb una persona que l’estava esperant a l’avinguda del Paral·lel. Tots dos es van dirigir cap al soterrani. Una vegada allà, la víctima va descobrir que aquest seria el seu lloc de treball i de residència: sense finestres, brut, desordenat, sense dutxa, amb un vàter i un lavabo «en deficients condicions d’higiene», relata la sentència. El local feia a la vegada de magatzem de tercers i de «productes alimentaris sense cap rigor sanitari». El testimoni protegit dormia juntament amb altres persones en matalassos a terra.
«Al no tenir més opcions» i per «imposició» del condemnat, va haver de treballar per a ell. Ho va fer tot just arribar, quan va començar a elaborar diàriament menjar «clandestinament», assenyala el tribunal, en condicions «insalubres». I l’horari de treball s’estenia des de les sis del matí fins a les 12 o la una de la nit i, de vegades, fins més tard, sense cobrar ni cinc, sense parar, sense contacte amb tercers i alimentant-se del mateix menjar que ell cuinava. Aquestes «dures i indignes condicions», relaten els jutges, va patir la víctima fins al 7 de novembre del 2022, data en què va reclamar a l’acusat els diners promesos pels dies de treball i aquest, «de manera irada i agressiva», es va negar a abonar-li cap quantitat i el va fer fora del soterrani. Va ser llavors quan la víctima va demanar ajuda a una patrulla de la Guàrdia Urbana i es va deslliurar del seu capturador.
