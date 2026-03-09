Confirmen els 21 anys de presó per al 'Rambo de Sant Hipòlit de Voltregà' que va matar a trets un menor
Després del crim, el sospitós va fugir per la muntanya fins que va ser detingut pel Grup Especial d’Intervenció dels Mossos
Germán González
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el recurs presentat per Daniel M. B. contra la sentència de l’Audiència de Barcelona que el va condemnar a 21 anys, 9 mesos i un dia de presó per l’assassinat d’un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona, la matinada de l’1 de maig de 2023. D’aquesta manera, es confirma que el condemnat ha de complir aquesta pena, així com indemnitzar amb 223.000 euros la família de la víctima.
L’Audiència de Barcelona va condemnar Daniel M. B. pels delictes d’assassinat, tinença il·lícita d’armes i dipòsit d’armes. El jurat va considerar provat que el sospitós va disparar a la víctima, que anava amb un grup de joves, per l'esquena la matinada de l’1 de maig de 2023 quan baixaven d’haver estat tota la nit de festa a la Font de la Sala. En el judici, el condemnat va negar el crim.
Tanmateix, la sentència considera provat que va fer diversos trets amb una pistola i un d’ells va impactar al cap del menor. El projectil li va causar un traumatisme obert cranioencefàlic que li va provocar la mort en pocs minuts. En el moment del tret, la víctima estava d’esquena, de manera que "no va poder evitar l’atac ni defensar-se", segons el tribunal.
Després del crim, el condemnat va escapar cap a una zona boscosa, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra van fer un ampli dispositiu amb helicòpters i drons, a més d’altres unitats com el Grup Especial d’Intervenció, ja que Daniel podia anar armat. El van detenir a primera hora de la tarda de l’1 de maig a prop de la carretera C-17, al terme municipal de Les Masies de Voltregà.
En l’escorcoll del seu domicili es van localitzar 46 cartutxos del calibre 22 LR, compatible amb la pistola amb què va matar la víctima. Aquesta munició té prohibides tant la compravenda com l’ús. També es van localitzar una rèplica d’una pistola i un fusell airsoft (llancen boles de 6 mm) i dues carrabines d’aire comprimit. Dani M. B., a la presó des que va ser detingut, no tenia l’autorització reglamentària per tenir-les.
