Mor un motorista en xocar amb un cabirol a Vallgorguina

La víctima és un home de 68 anys

Una vehicle del SEM, en una imatge d'arxiu.

Una vehicle del SEM, en una imatge d'arxiu. / ACN

ACN

ACN

Vallgorguina

Un motorista ha mort aquest dimarts al migdia en un accident a la carretera C-61, al terme municipal de Vallgorguina, després de col·lidir amb un cabirol, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre cap a un quart de tres de la tarda. L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 14,7 de la via esmentada. La víctima, de 68 anys i veí de Barcelona, era l’únic ocupant del vehicle. Amb aquest accident ja són 14 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, vuit de les quals motoristes, segons dades provisionals de l'SCT.

Arran de l’accident, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), una dotació dels Bombers amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i un metge del SEM. Malgrat l’actuació dels serveis d’emergència, no s’ha pogut fer res per salvar la vida del motorista.

Des de principi d’any, catorze persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, vuit de les quals eren motoristes, col·lectiu que acumula més sinistralitat. Entre les víctimes mortals també hi ha un ciclista i una vianant.

