Rodalies preveu reobrir la R3 entre la Garriga i Ripoll aquest dimecres
Així ho han comunicat en una reunió amb la plataforma d'usuaris de la línia 'Perquè No Ens Fotin el Tren'
Pau Lizana Manuel
Aquest dimecres, després d'un mes i mig amb la línia completament tallada, els trens tornaran a circular pel traçat de l'R3 de Rodalies, si res no ho impedeix. Així ho ha confirmat personal de Rodalies a la plataforma d'usuaris 'Perquè No Ens Fotin el Tren' en una reunió mantinguda aquest mateix dimarts. En concret, si no falla res en les últimes marxes de prova que s'han de produir aquesta nit, es restablirà el servei entre la Garriga i Ripoll, que s'havia tancat al trànsit ferroviari a causa de les deficiències en les infraestructures que van aflorar després de l'accident de Gelida. La línia recupera així el seu tram central i podrà donar servei a 13 estacions del Vallès Oriental, Osona i el Ripollès.
Més enllà de l'anunci de Rodalies en la reunió amb els usuaris, ja fa dies que a 'l'app' oficial d'horaris de l'operadora catalana apareixen els trens programats en aquest tram de la línia d'aquest dimecres en endavant. És una cosa que ja ha passat abans de la reobertura d'altres línies, com la de l'R8 fa unes setmanes.
Tot i que tot indica que la circulació ferroviària tornarà a una de les línies més castigades per les obres tant programades com d'emergència, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha volgut confirmar la reobertura aquest dimarts. Paneque s'ha limitat a assegurar que els "certificats de seguretat" de Renfe i Adif ja han estat aprovats i que la reobertura del tram està prevista per a "mitjans d'aquesta setmana", tal com van prometre a la plataforma 'Perquè No Ens Fotin el Tren' fa ja dues setmanes. "L'experiència ens ha ensenyat que és bo esperar aquestes últimes proves per assegurar-se que no cal endarrerir res", ha defensat Paneque, en al·lusió als anuncis fallits de reobertura a l'inici de la crisi.
La consellera, això sí, ha volgut detallar que el servei previst és d'"un tren per hora" i avançar que "hi haurà algun retard en el trajecte perquè encara hi ha limitacions temporals de velocitat". És una cosa que també van compartir en una reunió prèvia amb la plataforma d'usuaris en què s'afegia que la intenció era mantenir els busos substitutoris de les últimes setmanes per oferir un reforç al servei mentre no recupera la normalitat absoluta.
Més talls
Encara falta molt, això sí, perquè els trens puguin circular per tota la línia. El tram entre l'Hospitalet i la Garriga continuarà tancat per les obres de desdoblament de la línia i pels treballs de remodelació de l'estació de Montcada Bifurcació. Si tot va segons el que està previst, la circulació es restablirà des de la capçalera de línia fins a Parets del Vallès a partir del mes de maig, tot i que caldrà esperar fins al gener del 2027 per poder arribar de Barcelona fins a Vic sense haver d'utilitzar algun dels busos substitutoris que Renfe fleta des de l'estació de Fabra i Puig.
A l'altre extrem de la línia, entre Ripoll i Puigcerdà o la Tor de Querol, no es preveu que els trens comencin a circular fins a finals d'abril. Adif ha aprofitat el tancament sobrevingut després de l'accident de Gelida per avançar uns treballs de manteniment en dos túnels del tram transpirinenc programats per al 2027 i que acabaran "durant la primavera", segons apunta l'empresa pública.
Retards
La reobertura del tram central de l'R3 arriba amb setmanes de retards, segons denuncien els usuaris, i no està exempta de polèmica. Segons 'Perquè No Ens Fotin el Tren', els responsables del departament de Territori de la Generalitat amb qui es reuneixen setmanalment havien arribat a assenyalar fins a tres dates diferents per restablir el servei abans d'encertar amb la d'aquesta setmana. A més, la plataforma, en consonància amb els ajuntaments de la zona, reclamava que l'obertura arribés també fins a Ribes de Freser, cosa que de moment no s'ha produït.
A més de la resta de l'R3, encara quedaran trams per reobrir a la xarxa de Rodalies. La línia més perjudicada és l'R15, que continua tancada entre Reus i Riba-roja d'Ebre, tot i que també s'ha de restablir el servei de l'R8 entre Martorell i Rubí. També s'han de normalitzar els recorreguts de l'R1 entre Blanes i Maçanet i els de l'R4 entre Terrassa-Manresa, que encara funcionen amb trens llançadora i busos complementaris al servei ferroviari.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- Pas endavant en el Campus de Salut: així serà el nou Trueta segons el projecte guanyador
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»