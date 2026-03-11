Un pres colpeja diversos funcionaris i s'atrinxera a Brians 2
L'intern va atacar els treballadors quan anaven a assignar-li una cel·la i va agredir els afectats en diverses ocasions
R. Tortosa
Un pres del centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, va atacar els funcionaris que l'acompanyaven divendres per assignar-li una cel·la i es va atrinxerar en un espai de les instal·lacions. Els treballadors van acabar reduint-lo perquè, segons els testimonis, l'intern, un home molt corpulent, va mantenir en tot moment una actitud violenta.
L'incident va començar quan el personal de Brians 2 va demanar al reclús que lliurés les seves pertinences. En primera instància, va carregar contra una funcionària, i a continuació va agredir altres víctimes. Llavors, va avançar cap a l'office que hi ha prop del punt on havia arrencat l'episodi i, una vegada a l'interior, es va negar a sortir. De fet, no va parar de desafiar els treballadors.
El centre va activar el codi previst per resoldre crisis d'aquesta envergadura. Però els efectius mobilitzats no van emmanillar immediatament el pres i alguns d'ells encara van rebre més cops de puny i puntades. Les contusions pel succés van obligar a prestar atenció mèdica als afectats, després que l'home fos controlat.
Els portaveus d'UGTPresons recorden que els funcionaris són "agents de l'autoritat", raó per la qual, afegeixen, "les agressions físiques contra personal penitenciari no són simples incidents regimentals, sinó delictes d'atemptat", és a dir, "han de tenir conseqüències penals clares".
Subscriu-te per seguir llegint
- David Uclés: 'Vull que posi que no em sento còmode amb l'entrevista
- Torna l'estafa de l'asfalt a les comarques de Girona: dos detinguts i cinc investigats
- «M’han explicat infidelitats dels nuvis en el mateix casament»
- Una dona mor en caure per un penya-segat a Torroella de Montgrí
- Per què el BCE recomana guardar efectiu a casa? Els diners físics, clau si fallen les targetes i els pagaments digitals
- Així serà la 'tenda 9', el nou model de supermercats de Mercadona
- Catalán: «Vaig haver de demanar festa a la feina per anar a jugar un partit de Segona A amb el Figueres»
- Atraca a Palamós un veler de 1917 construït per al comerç de sal en ports del Mediterrani i l’Àfrica