ERC reclama a Illa que "deixi anar el llast del PSOE" i compleixi amb l’IRPF
El president de la Generalitat recorda a Esquerra el seu suport als comptes d’Aragonès: "No demano res que jo no hagi fet en el passat"
Júlia Regué
L’estira-i-arronsa del Govern i ERC per als pressupostos no cessa. Els republicans pressionen el president Salvador Illa perquè el Govern compleixi la recaptació de l’IRPF, mentre que el cap del Govern assenyala que el seu full de serveis justifica que el seu compromís és accedir-hi, com ja ha fet amb el nou model de finançament. Però per a Esquerra amb aquest compromís públic no n’hi ha prou, així que el líder del grup parlamentari, Josep María Jové, li va exigir que "deixi anar el llast del PSOE" i que no se supediti als interessos electorals de Pedro Sánchez: "No tornin a cometre el mateix error que amb l’Estatut del 2006. No tornin a incomplir el pactat, el que el país necessita és el compliment dels acords".
Davant l’estratègia de pressió in crescendo que han activat els socialistes, Jové va exigir a Illa que "no pressioni amb el calendari" i que compleixi la paraula donada "per convicció democràtica", però l’agenda fixa que el 20 de març ERC ha de prendre una decisió: o tomba els pressupostos o deixa que prossegueixi la tramitació parlamentària per al seu debat final el 24 d’abril. En tot cas, aquesta votació es produirà just després de les eleccions de Castella i Lleó, que els republicans entenen –i fonts socialistes així ho confirmen– que entorpeixen la possibilitat que Pedro Sánchez mogui fitxa amb l’IRPF.
El president va respondre a Esquerra que no només defensa els pactes, sinó que se’n sent "orgullós". "Hem de posar de relleu el compliment dels acords, és una de les maneres de defensar la democràcia i les institucions", va etzibar, recalcant que el balanç del compliment dels acords és "positiu". "Compliré [...] No soc amic de pressionar ningú ni de deixar-me pressionar. I no demano res que jo no hagi fet en el passat", va insistir el president, recordant que quan era cap de l’oposició va pactar els pressupostos de Pere Aragonès amb ERC, tot i que el no dels Comuns va forçar l’avanç electoral. Abans, els republicans van haver de fer una gran cessió amb repercussió interna: la construcció del quart cinturó entre Sabadell i Terrassa. "Vam donar suport als pressupostos pensant en el bé del país", va assegurar el president.
Promesa a futur
No obstant, el Govern d’Illa no considera que hagi de fer cap gest perquè Sánchez es mogui més enllà de negociar partides pressupostàries, perquè defensa que ja s’ha fet "prou" amb el model de finançament i la promesa de complir, a futur, amb la recaptació de l’IRPF.
Dimarts passat, en un acte institucional amb motiu de l’Any Josep Irla, el president de la Generalitat i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, es van receptar mútuament "sentit de país", però cada un hi dona una accepció diferent. Per Illa, això passa per aprovar pressupostos; per als republicans, perquè es compleixi amb els acords segellats per aconseguir "avenços reals i tangibles en sobirania" per la via de la recaptació d’impostos.No obstant, el Govern d’Illa no considera que hagi de fer cap gest perquè Sánchez es mogui que vagi més enllà de negociar partides pressupostàries perquè defensa que ja s’ha fet "suficient" amb el model de finançament i la promesa de complir, a futur, amb la recaptació de l’IRPF. Aquest dimarts, en un acte institucional amb motiu de l’Any Josep Irla, el president de la Generalitat i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, es van receptar mútuament "sentit de país", però cada un li dona una accepció diferent del que això significa. Per Illa, això passa per aprovar pressupostos; per als republicans, això passa perquè es compleixi amb els acords segellats, en aquest cas, per aconseguir "avenços reals i tangibles en sobirania" per la via de la recaptació d’impostos.
