Caos ferroviari
El 30% dels trens de rodalies a Espanya van ser impuntuals el 2025
La xarxa que va patir més retards va ser Rodalies, amb un de cada dos combois afectats per demores de més de tres minuts
El pitjor mes va ser juliol
454 milions de passatgers van viatjar pel país repartits en 1,26 milions de trajectes
La xarxa catalana també queda en evidència amb una mitjana de retard de 20 minuts i mig
Gabriel Santamarina
Els trens de rodalies de Renfe –que a Catalunya operen sota la marca de Rodalies– van transportar el 2025 453,87 milions de passatgers repartits en 1,26 milions de circulacions, la puntualitat dels quals (compliment horari en l’argot) va ser del 70%. És a dir, 3 de cada 10 combois que van circular per tota la xarxa nacional van arribar amb uns retards superiors als tres minuts, segons dades de l’operadora pública dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible recopilades per aquest diari. Rodalies és la que pitjors ràtios de puntualitat va registrar: el compliment horari va ser de tot just el 50%, és a dir, la meitat dels trens que van circular ho van fer amb demores de més de tres minuts.
Les estadístiques nacionals donen que de mitjana els usuaris de la xarxa de Rodalies van patir més d’un minut i mig de retard, tingués o no demores el seu trajecte. En el cas que sí, aquestes van ser de mitjana de prop d’11 minuts, malgrat que les dades mostren que Renfe va oferir la pràctica totalitat dels seus serveis programats, el 98,2% del total, en els seus serveis a Madrid, Catalunya, Astúries, Bilbao, Cadis, Cantàbria, Màlaga, Múrcia, Sant Sebastià, Sevilla, València, Saragossa i els antics Feve (l’actual Cercanías AM).
Analitzant les ràtios de puntualitat, la totalitat de trens van circular sempre amb retards de menys d’una hora. Aquest percentatge cau en els que ho van fer amb demores de més de cinc minuts, el 6,3% del total, o de 15 minuts, el 2%, segons les xifres de Renfe, en un servei públic que mobilitza al voltant d’1,2 milions de passatgers de mitjana al dia i 3.471 trajectes ferroviaris i en què el compliment horari va caure al llarg de l’any: del 73% del primer trimestre al 68,5% dels últims tres mesos de l’exercici.
Nombre de viatgers
Per nombre de viatgers, la xarxa de rodalies de Madrid va ser la més utilitzada, amb 245 milions d’usuaris, més de 672.000 al dia, seguida de Rodalies de Catalunya, amb 110 milions (més de 302.000 al dia, en 235.483 circulacions). La resta de les xarxes locals –tret del cas de València i Bilbao, amb 20,8 i 14,9 milions de viatgers, respectivament– van mobilitzar volums baixos d’usuaris, menys de 10 milions a l’any. La xarxa amb menys massa va ser la de Saragossa, que amb prou feines va mobilitzar 500.000 passatgers a l’any, menys de 1.400 al dia.
Rodalies va ser la xarxa més impuntual: la meitat dels trens van circular amb unes demores de més de tres minuts. És la mitjana anual, ja que en el segon, tercer i quart trimestre aquest percentatge va ser inferior al 50%, i va registrar la seva pitjor dada al juliol, quan el grau de compliment va ser de tot just del 41,7%. En els combois que van patir aquestes demores, la mitjana va ser de 20,5 minuts.
Les dades sobre la puntualitat són també modestes a Sevilla (58,3%), Múrcia (62,1%), Cantàbria (63,6%) i Madrid (68,5%), mentre que presenten percentatges per sobre de la mitjana Saragossa (94,4%), Cadis (90,5%), Màlaga (89,8%) o Bilbao (87,8%).
Per temps, Rodalies torna a quedar en evidència. Quan un tren pateix demores, aquestes són de mitjana de 20 minuts i mig, més del doble que les xarxes que més acusen aquest problema: Sevilla (13,5 minuts), Madrid (11,8), Cantàbria (11,5) i Màlaga (11,2).
A Rodalies, les gràfiques mostren que només entre el 37% i el 53%, depenent del mes, dels retards són directament culpa de Renfe, mentre entre el 47% i el 71% són causes "externes", bé de la infraestructura, la gestió de la circulació, els incendis o els fenòmens meteorològics.
