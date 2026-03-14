Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda a l’Alt Empordà i el Ripollès per ventades
L’episodi durarà entre les set del matí i les quatre de la tarda de diumenge, amb ratxes que poden superar els 140 km/h
Oriol Escudé Macià (ACN)
Barcelona
Protecció Civil enviarà un missatge ES-Alert als mòbils aquesta tarda a les comarques de l’Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès i la meitat nord de la Cerdanya, per risc de ventades. L’episodi, amb ratxes que poden superar els 140 km/h, començarà a les set del matí de diumenge i es preveu que finalitzi a les quatre de la tarda. Així ho ha assegurat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat a la població que eviti desplaçaments i activitats a l’exterior en aquestes zones, així com "molta vigilància" al volant. També es preveu mala mar, amb onades de més de quatre metres, a l’Alt i al Baix Empordà.
