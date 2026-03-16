'Fast & Furious' a Lleida: 33 conductors denunciats per participar en curses il·legals
Els participants es convocaven per xarxes socials per competir davant de públic sense cap mena de seguretat
Germán González
El món de les curses il·legals de cotxes sempre ha atret el món del cinema i de la televisió. El problema és quan es vol reproduir a la realitat provocant un greu risc tant en els participants com en el públic que hi acudeix a veure-ho. A més, competir de manera clandestina no deixa d'estar castigat, tal com han explicat els Mossos d'Esquadra, que han denunciat l'organitzador de curses clandestines a Lleida i 32 conductors participants per la via administrativa per infraccions de trànsit.
A mitjan any passat, els agents del Grup d'Investigació i Documentació de Trànsit van detectar diverses convocatòries a les xarxes socials de grups d'aficionats als vehicles per reunir-se en polígons a la zona de Lleida i fer curses il·legals i altres activitats perilloses, com derrapatges. Aquestes convocatòries es feien indicant la zona, però sense concretar fins a l'últim moment la localització exacta del lloc.
Els Mossos van detectar diverses convocatòries de distinta magnitud en polígons del Segrià i del Pla d’Urgell. La majoria se celebraven en horari nocturn i reunien nombroses persones, fins i tot procedents d'altres zones de Catalunya i Espanya. En aquestes concentracions es duien a terme diferents activitats temeràries envoltades de nombrós públic sense cap mesura de seguretat. Entre d'altres, es feien curses en paral·lel, derrapatges repetits i altres maniobres perilloses.
Finalment, el passat 1 de novembre van poder localitzar una de les convocatòries, amb prou antelació, en un polígon del terme municipal d'Alcarràs. Fins al lloc s'hi van desplaçar agents de paisà i van constatar aquestes activitats. També van poder identificar un jove que hauria creat la convocatòria a les xarxes socials i coordinava les curses d'acceleració.
Amb tots els indicis recollits, els agents van determinar la identitat dels conductors dels vehicles i del presumpte organitzador, que no comptava amb l'autorització pertinent. Els Mossos van denunciar 32 conductors per conducció temerària, amb una sanció de 500 euros i la pèrdua de 6 punts del permís de conduir.
També van denunciar penalment un conductor per circular amb un vehicle amb el permís en situació de pèrdua de vigència per pèrdua total de punts. Des d'aquesta actuació no s'ha detectat cap altra concentració rellevant a Lleida, segons els Mossos.
La investigació continua oberta i des del Grup d'Investigació i Documentació de Trànsit es manté el seguiment actiu de les xarxes socials per detectar noves convocatòries i identificar perfils d'organitzadors.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una jove investigadora de Llagostera participa en un descobriment clau sobre com es formen els embrions
- Creixen un 193% les sol·licituds de certificats de baptisme del segle XIX
- Educació apunta que l'experiment que ha causat tres menors ferits en una escola de Porqueres 'ja s'havia fet en altres ocasions
- Aquestes empreses gironines són considerades un 'gran lloc per treballar
- “Vivim una mentida”: el que va veure aquest astronauta des de l’espai el va sacsejar per sempre
- El 80% de les pomes d’Espanya té residus de diversos pesticides alhora, segons un estudi
- Atracament a punta de ganivet en una benzinera de Palamós
- 2.335 quilos de cable de coure comissats i dos veïns de Girona investigats en un control de la Guàrdia Civil a Fraga