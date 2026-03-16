Temps
Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones
L'última setmana de l'hivern arriba amb un ambient propi de la primavera
Andrea Valenzuela García
El temporal de vent i pluges ha estat el protagonista d'aquest cap de setmana a Catalunya: fins i tot l'Aemet va haver d'activar avisos de nivell vermell en zones del Pirineu, on es van registrar ratxes de fins a 167 km/h a Portbou (Alt Empordà, Girona).
Tanmateix, la previsió meteorològica per a aquest dilluns anuncia una jornada molt calmada i un ambient molt favorable, coincidint amb els últims dies de l'hivern.
Previsió meteorològica per a aquest dilluns
La retirada de la borrasca ha donat l'oportunitat a l'aproximació d'una dorsal anticiclònica que probablement deixarà uns dies estables a Catalunya propis del clima primaveral.
La jornada ha clarejat serena, amb alguns núvols alts, i s'espera que continuï igual fins a la nit.
Ja no s'espera cap precipitació a tot el territori, tot i que el vent continua present. Es preveu una brisa moderada amb ratxes fortes al terç sud fins al migdia i ratxes molt fortes al nord de l'Empordà i al sud de Tarragona fins a l'inici de la tarda.
Destaquen les temperatures
El Meteocat ha anunciat una pujada lleugera dels termòmetres a tot el territori.
Tot i que a la depressió central i a Girona les temperatures mínimes van en descens, podent arribar fins als 2 ºC, les màximes pujaran lleugerament i en alguns punts de la província gironina es poden superar els 20 ºC.
Mentre que a la depressió de Lleida no varien i al litoral de Barcelona poden descendir lleugerament.
El canvi de temperatures més notables s'està donant al Pirineu, on les mínimes poden deixar algunes gelades febles, però l'ascens de les màximes és notable i localment extraordinari.
Dimarts a Catalunya
S'espera que el cel de dimarts estigui poc ennuvolat en general, amb algun augment de núvols en punts del prelitoral entre el migdia i la tarda i alguns núvols baixos al final del dia en punts de la meitat sud del litoral.
No s'espera cap precipitació a tot el territori i el vent serà feble en general.
Les temperatures mínimes aniran en ascens, de manera localment notable en zones del Pirineu, les màximes podran anar en descens lleuger a l'Empordà i al litoral de Tarragona, i s'espera que pugin a l'interior. Els termòmetres poden superar els 20 ºC a Lleida, i arribar als 21 ºC a Girona.
Dimecres amb pluja
De cara a dimecres, s'espera un cel poc ennuvolat, que s'anirà cobrint amb el pas de les hores. El vent serà fluix durant tota la jornada.
Les temperatures mínimes aniran en ascens lleuger al territori, amb un augment de les màximes a Lleida i un lleuger descens a Girona.
A partir del migdia no es descarta algun xàfec aïllat en punts de l'extrem nord-est, al Pirineu i al Prepirineu, tot i que probablement seran d'intensitat feble.
