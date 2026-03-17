Anunciat pel president
El Govern aprova el desplegament de la llei ELA: les ajudes de fins a 15.000 euros es podran sol·licitar a partir d'aquest dijous
La Generalitat estima que la prestació arribi a unes 200 persones a tot Catalunya
Pau Lizana Manuel
Tal com va avançar el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el ple del Parlament de la setmana passada, el Govern ha aprovat en el Consell Executiu d'aquest dimarts el desplegament català de la Llei ELA. Catalunya es converteix així, ara oficialment, en una de les primeres comunitats autònomes a adaptar la norma. El decret llei aprovat aquest dimarts inclou un complement extraordinari a les ajudes previstes en la norma estatal que augmenta la quantitat de les prestacions fins als 14.788 euros mensuals per a les persones amb ELA que necessiten atenció integral les 24 hores del dia. Es calcula que unes 200 persones, de les 700 que hi ha avui dia diagnosticades d'Esclerosi Lateral Amiotròfica, es podran beneficiar de la mesura.
En el text que el Senat va aprovar per unanimitat l'octubre del 2024, les ajudes es fixen en un màxim de 9.580 euros per pacient. L'Estat assumeix la meitat d'aquesta quantitat i les comunitats autònomes han de cobrir la resta de la inversió. En el cas de Catalunya, la Generalitat no només assumeix la meitat de la prestació ordinària, sinó que ofereix entre 2.500 i 5.000 euros més al mes per a aquelles persones que necessitin més de 20 hores diàries d'atenció especialitzada. Amb aquesta aportació addicional, el Govern considera que cobreix el cost de tenir cinc professionals contractats per a les cures permanents del pacient.
Prop de 20 milions
A més, l'adaptació catalana de la llei estatal preveu també evitar que els pacients que es puguin beneficiar de les ajudes assumeixin algun tipus de copagament. Només les famílies que superin en 5,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), cosa que equival a uns 57.000 euros anuals, hauran d'aportar un 5% del que reben en la prestació. Per a la resta de beneficiaris, l'ajuda no té cap cost. En total, la Generalitat estima que desemborsarà uns 20 milions d'euros per assumir el desplegament de la llei.
Les ajudes, previsiblement, es podran començar a sol·licitar de manera presencial o telemàtica aquest mateix dijous, després que s'incorpori dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les persones que ho sol·licitin hauran de tenir reconegut el grau de dependència extrema (III+) i, per tant, tenir reconeguts en un informe mèdic almenys dos d'aquests impediments: necessitar ventilació mecànica més de vuit hores al dia, precisar aspiracions de secrecions diàriament o tenir el tren superior immobilitzat.
La mesura, segons ha detallat aquest dimarts la consellera de Territori i portaveu del Govern Sílvia Paneque, es convalidarà en menys de 30 dies al Parlament gràcies al suport que han rebut dels grups d'ERC i Comuns, que han participat en la mateixa redacció de la norma. "Han aportat criteris de flexibilització i mecanismes de territorialització per assegurar que la mesura s'adapti al conjunt del país", ha detallat la consellera. També van participar en l'elaboració de la norma la Fundació Miquel Valls i altres entitats del sector.
Més enllà dels pressupostos
L'acord amb ERC és especialment rellevant, ja que el Govern i els republicans es troben en plena negociació pels pressupostos catalans, que s'han de debatre al Ple del Parlament aquest pròxim divendres. El secretari de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, va negar la setmana passada que el desplegament de les prestacions de la Llei ELA depengui de l'aprovació dels comptes.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor d’un cotxe en un xoc frontal amb un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- Les imatges de l'accident de Cassà de la Selva
- L’Estat aclareix que la muralla de Tossa és de la seva titularitat i hi actuarà
- La CUP denuncia una pujada de sou “desmesurada” de l’alcalde de Sant Martí Vell
- Un pastor compra el seu propi ramat per mantenir viva la transhumància al Pla de l'Estany
- Un incendi en un pis obliga a desallotjar un bloc de Girona, confinar edificis del costat i deixa un ferit
- Salt, Girona i Figueres són al «top 25» estatal en la taxa de robatoris violents
- Bar de la via verda del Carrilet busca gestor: concurs obert al Baixador de Codella