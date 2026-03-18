Aliances parlamentàries
El Congrés exigeix al Govern que "renunciï" a la regularització de 500.000 migrants i executi les "ordres de retorn"
El Senat aprova la llei contra la multireincidència amb una esmena del PP per frenar la regularització de migrants
Miguel Ángel Rodríguez
La cada cop menys estranya aliança de PP, Vox, Junts i UPN ha aprovat al Congrés una iniciativa per exigir al Govern que renunciï "amb caràcter immediat" a la regularització de prop de 500.000 migrants que va anunciar al gener. Les quatre formacions han donat el vistiplau a una iniciativa dels populars en què es reclama a l’Executiu que executi "de manera efectiva les ordres de retorn" que estiguin pendents. La unió d’aquests partits va ser el que va portar el Govern a plantejar aquesta regularització a través d’un reglament que no necessita el vistiplau de la Cambra Baixa.
"El Congrés dels Diputats insta el Govern a renunciar amb caràcter immediat al projecte normatiu de regularització massiva que no té requisits, per anar en contra dels principis europeus i dels objectius fixats en el Pacte Europeu de Migració i Asil", resa la moció redactada pel PP. Tot i que la iniciativa no té caràcter vinculant i l’Executiu pot fer el desentès, mostra una vegada més l’aliança alternativa al bloc de la investidura.
A més, el text reclama al Govern que executi les ordres de retorn, que es revisin "els acords en matèria migratòria amb tercers països per assegurar-ne el compliment" i que es garanteixi "l’expulsió d’estrangers davant la comissió de delictes greus o reincidents". En aquesta línia, l’exposició de motius de la moció denuncia que el "missatge que es transmet és demolidor" i és que a Espanya "la irregularitat acaba tenint recompensa".
Punts de vista diferents
La coincidència entre ambdues formacions era previsible. Tanmateix, l’enfocament de cadascuna era diferent. La proposta aprovada ha estat la del PP, però tant Vox com Junts havien presentat esmenes per matisar o ampliar el text. D’una banda, la formació d’extrema dreta demanava endurir els requisits per obtenir el permís de residència de llarga durada, ampliant el nombre d’anys necessaris per sol·licitar-lo. A més, demanaven impulsar la remigració d’aquells estrangers que "visquin de manera continuada de les diferents ajudes i serveis socials" de l’Estat i deportar els migrants que cometin delictes.
Menys contundents eren els postconvergents en la seva proposta. Sobretot, matisaven que la suspensió de la futura regularització es devia a la falta d’una avaluació sobre les "implicacions" que tindrà i per l’existència ja d’un mecanisme ordinari per a això. Tanmateix, el punt problemàtic del seu text és que reclamaven la delegació de les competències integrals en matèria de migracions a Catalunya, cosa que el PP mai no podria defensar.
El Senat
L’aprovació de la moció ha coincidit amb el vistiplau del Senat a la llei contra la multireincidència, on el PP ha introduït unes esmenes perquè tant en aquesta regularització com en altres de futures sigui obligatori que els sol·licitants presentin un certificat oficial que acrediti que no tenen antecedents penals en tots els països on han viscut. El plantejament del Govern és que, en cas de no poder obtenir-lo, sigui suficient amb una declaració responsable.
