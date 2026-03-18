El Govern retira els pressupostos després de pactar amb ERC "donar-se més temps" per negociar
Socialistes i republicans volen aprovar els comptes del 2026 abans de l'agost
El Govern retira els pressupostos després d'arribar a un acord amb ERC per "donar-se més temps" per negociar. Així doncs, divendres no es votaran les esmenes a la totalitat i l'executiu no perdrà la votació. En un comunicat conjunt de PSC i ERC, els dos partits es comprometen a seguir impulsant les "modificacions legislatives necessàries" per fer efectius els pactes d'investidura. És precisament un acord d'investidura, la recaptació de l'IRPF, el que bloqueja els pressupostos. L'executiu aprovarà "immediatament" un únic suplement de crèdit per tenir els recursos necessaris per fer funcionar "adequadament" els serveis públics. Els dos partits es fixen l'objectiu d'aprovar els comptes abans que acabi el període de sessions, abans de l'agost.
PSC i ERC fan una "valoració positiva" del desenvolupament dels acords d'investidura que segons apunten, ha portat a "més suficiència financera per poder garantir els serveis públics, incrementar les competències i reforçar les estructures del Govern".
"Són projectes que requereixen un treball redoblat i conjunt en tots els fronts polítics per materialitzar-los, molt especialment durant l’any en curs, al mateix temps que el Govern de Catalunya requerirà els recursos i les eines necessàries per fer-los avançar i per fer avançar el país", afegeixen.
I en aquest context, es comprometen a "seguir impulsant les negociacions i les modificacions legislatives necessàries per fer efectius els pactes d'investidura". Així doncs, es donen "més temps" per buscar els camins dins del marc dels acords signats per "preservar l'estabilitat del país en un moment espacialment convuls".
PSC i ERC coincideixen que Catalunya necessita un nou pressupost per "protegir" els serveis públics i fer efectius els acords d'investidura. Uns nous comptes que, com apunten, hauran "d’internalitzar els impactes econòmics de l’actual situació internacional" incorporant-hi polítiques que ajudin a construir un "escut social" per protegir els sectors més afectats.
Tant PSC com ERC han reunit aquest dimecres al matí les respectives executives de manera extraordinària per validar aquest acord. El president Illa farà una declaració institucional des del Palau de la Generalitat per explicar l'entesa amb ERC poc abans de sotmetre's a la sessió de control del ple del Parlament.
