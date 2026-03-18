Mor l'excursionista rescatat als Pirineus després de quedar atrapat per un allau
Ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, on va ser traslladat després del rescat
L'excursionista que els bombers van rescatar ahir dilluns després de quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà, entre el coll de Bassiero i l'Estany Gelat, ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha pogut confirmar l'ACN.
La víctima era un veí de Torelló, a Osona, una persona molt coneguda al poble i en l'entorn excursionista del municipi. El company que caminava amb ell, que va resultar il·lès, va avisar de l'accident poc després de les dues de la tarda. Els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb la col·laboració dels Pompièrs d'Aran, el van rescatar i el van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment ha mort.
Subscriu-te per seguir llegint
