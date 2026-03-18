Mor l'excursionista rescatat als Pirineus després de quedar atrapat per un allau

Ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, on va ser traslladat després del rescat

Equips de rescat al Pallars Sobirà. / ACN

Redacció

Girona / Barcelona

L'excursionista que els bombers van rescatar ahir dilluns després de quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà, entre el coll de Bassiero i l'Estany Gelat, ha mort a l'Hospital Vall d'Hebron, segons ha pogut confirmar l'ACN.

La víctima era un veí de Torelló, a Osona, una persona molt coneguda al poble i en l'entorn excursionista del municipi. El company que caminava amb ell, que va resultar il·lès, va avisar de l'accident poc després de les dues de la tarda. Els Bombers i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb la col·laboració dels Pompièrs d'Aran, el van rescatar i el van traslladar a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment ha mort.

