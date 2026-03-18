Prop de la meitat dels AVE i Llarga Distància van anar tard el gener, amb demores disparades des de l'accident d'Adamuz
Renfe encara no ha publicat els informes mensuals de puntualitat a Rodalies des de l'incident de Gelida
Prop de la meitat de trens AVE i llarga distància van patir retards el mes de gener, coincidint amb l'accident d'Adamuz el dia 18. El 45,5% dels 7.812 combois que van circular per la xarxa arreu de l'Estat van patir demores de, com a mínim, cinc minuts, i la mitjana de retards és de 15 minuts. A més, un de cada tres serveis van arribar a destinació almenys deu minuts després del previst, i un 13% ja van iniciar el trajecte tard, segons els informes mensuals de puntualitat que sol fer públics Renfe menys d'un mes després. La companyia encara no ha publicat les dades de gener pel que fa a Rodalies. Així, les últimes xifres oficials disponibles de la curta distància són de desembre del 2025, previ a l'accident de Gelida.
La mitjana de retards de gener reflecteix una caiguda notable de la puntualitat respecte al 2025, però amb una bretxa clara entre la primera meitat de mes, amb uns nivells similars a l'any passat, i la segona, amb una baixada en picat. Així, si la primera setmana del gener els trens amb un retard de més de 10 minuts van ser el 15% dels AVE i llarga distància, la quarta –després dels fets d'Adamuz– el percentatge va arribar al 63,7%. L'última encara es va enfonsar més, amb el 72,1% dels serveis arribant a l'última parada amb més de deu minuts d'endarreriment respecte a l'horari previst per l'organització.
Les tendències tan dispars abans i després de l'accident que va deixar 46 morts pel xoc de dos trens a la localitat andalusa són evidents en tots els llindars de demora. Així, afectats pel succés, en el conjunt del gener el 45,5% dels trens van anar almenys cinc minuts tard, el 34,7% un mínim de deu, i el 17,2%, com a mínim 30 minuts de demora. Un 8,1% dels combois van arribar més d'una hora després del que marcava l'horari.
Tenint en compte tot el mes de gener –no s'ofereixen dades que permetin desglossar abans i després de l'accident d'Adamuz–, els trens van arribar de mitjana 15 minuts tard. I només considerant els que van patir demores, el temps acumulat va ser de gairebé 27 minuts. Segons l'informe de Renfe, el 83,3% de tots els minuts d'endarreriment són per causes externes –infraestructura i gestió de la circulació, altres operadors i causes com incendis, fenòmens meteorològics i altres.
També cau la puntualitat als trens Avant
També els trens de mitja distància operats amb trens d’alta velocitat, Avant, han davallat la seva puntualitat després de l'accident d’Adamuz. I això que la primera setmana de gener el compliment dels horaris havia estat del 93% (de trens amb menys de 5 minuts de retard), superior a la mateixa setmana de gener del 2025. Però, des de l'accident, l’indicador es va desplomant fins al 67% l'última setmana (envers el 86% de puntualitat d’un any enrere).
L’accident d’Adamuz també perjudica la Mitja Distància
Fins i tot la puntualitat dels trens de mitja distància de tot l’Estat s’ha vist afectada a partir de l’accident de l’alta velocitat a Adamuz, com reflecteix l’informe de puntualitat i serveis de Renfe, amb dades fins a la darrera setmana de gener.
El percentatge de trens que van circular amb fins a cinc minuts de retard la setmana anterior a l’accident (un 65,6%) s’assembla a la situació de la mateixa setmana de l’any anterior (un 66%). Però, d’aquí en endavant, la puntualitat decau enguany respecte al 2025, i el percentatge de trens dins d’aquest marge de compliment horari durant la darrera setmana del mes de gener baixa fins al 40%, envers el 58% d’un any enrere.
La mitjana del mes, en conjunt, indica que més del 43% de les circulacions han superat els 5 minuts de demora i un 18%, retards de més de 15 minuts. Així, el retard mitjà de tots els trens de Mitja Distància va ser de 8,3 minuts, i 12,4 pel que fa als trens que han sofert algun tipus de retard.
Sense dades de Rodalies
Les dades són totes dels informes mensuals de puntualitat de Renfe, que es van començar a publicar el 2025. Cada mes, l'operadora sol difondre dades del mes anterior de grau de puntualitat i retards en AVE i Llarga Distància, Avant, Mitja Distància –totes les xarxes, a escala estatal– i de Rodalies, desglossats per cada nucli. No obstant això, la companyia encara no ha fet públiques les dades ni de gener ni de febrer per la curta distància, així que continuen les de desembre del 2025 com les més recents.
