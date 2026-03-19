Els delinqüents solen actuar en grup a les àrees de servei
El més habitual és esperar que els camioners dormin i buidar el tanc, que tallen amb una radial si té tancament de seguretat
David López Frías
El modus operandi dels lladres de camions difereix en funció de l’objectiu. No funcionen de la mateixa manera els que busquen robar combustible que els que assalten mercaderies. En qualsevol cas, el patró comú de la immensa majoria dels delictes és que "van en vehicles més petits que el camió, siguin cotxes o furgonetes, per evitar ser detectats", expliquen fonts policials.
Un altre dels trets en comú és que "solen actuar en grup". "El més habitual és que vagin, com a mínim, quatre persones. Un condueix i es manté sempre al volant, per si cal fugir ràpid. Els altres són els que manipulen la càrrega o els dipòsits de combustible. I en cas que hi hagi confrontació, intimiden per superioritat numèrica, o porten les de guanyar en cas que el camioner decideixi defensar-se", prossegueixen les mateixes fonts.
Els transportistes consultats ho confirmen. "Arriben a la nit, quan els camioners estem dormint a les àrees de servei –afirma Svetoslav Petrov–. Aparquen la furgoneta entre camió i camió i és molt difícil veure’ls, perquè estan a una altura més baixa que els nostres camions i el dipòsit sempre queda a la part més baixa, al descobert".
Els lladres intenten, en primer lloc, obrir la tapa del tanc de gasoil. Si no té tap de seguretat, és la més ràpida i discreta de les operacions: obren, introdueixen una mànega que va connectada a una bomba i extreuen el combustible. En poc més de 10 minuts, els delinqüents poden haver buidat més de mil litres de gasoil. En la majoria dels casos, el camioner ni tan sols se n’adona.
Si es troben dipòsits amb tap de seguretat com el del camió de Svetoslav, perforen la part superior. "En realitat, el que més ens trobem és que el tallen amb serres radials especials per al metall. El fet que obrin la part superior és purament pràctica: si tallessin per sota es vessaria la major part del combustible. Per dalt, introdueixen la mànega com si haguessin obert el dipòsit", assenyalen fonts policials. És una operació que requereix més temps i que, pel soroll que fa, és més fàcil que els detectin.
La mercaderia ha sigut, històricament, el principal objectiu dels lladres de camions. Són els coneguts com a teloners, perquè aixequen els telons o lones de les caixes dels camions. "Solen practicar-se amb cotxes d’alta gamma, generalment robats, que els permeten fugir a gran velocitat", expliquen fonts de la Policia Nacional, que expliquen que les principals mercaderies robades són "objectes d’electrònica com telèfons d’alta gamma, perfums o roba de marca". Si la caixa és de lona, la foraden, extreuen la mercaderia i fugen. Si la caixa és metàl·lica, "accedeixen per la part posterior tallant el tancament amb una radial". Els camioners asseguren que "en aquests casos, solen comptar amb l’ajuda de gent que els dona xivatades".
