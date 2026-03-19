Els Mossos augmenten un 55% les denúncies als camioners
La tecnologia incrementa l’eficiència de les inspeccions ja que capten en temps real fallades o manipulacions dels tacògrafs
Un nou sistema permet als agents «llegir» els tacògrafs sense haver de parar els camions
Germán González
L’any passat es van produir 19.436 accidents a la xarxa viària catalana. En 1.952 d’ells, hi van estar implicats vehicles pesants, com camions o autocars. Es tracta del 10% del total, una proporció que s’ha mantingut en els últims anys, segons dades dels Mossos d’Esquadra: el 2021, per exemple, es van registrar 16.321 sinistres, dels quals en 1.713 hi va haver vehicles pesants.
Entre el 2021 i el 2025, els controls de vehicles pesants han baixat un 6%, mentre que les denúncies policials augmentaven un 55%. Els transportistes estan obligats a portar un tacògraf per registrar els temps de conducció i de descans per saber si existeix risc de fatiga al circular moltes hores seguides sense parar. La manera de detectar aquest tipus d’infraccions ha canviat. Des de fa dos anys, els Mossos disposen de tecnologia que incrementa l’eficiència en la inspecció dels vehicles pesants. Així, les antenes sense fil DSRC (Comunicacions Dedicades de Curt Abast) permeten conèixer en remot 20 dades dels tacògrafs intel·ligents.
Aquest sistema permet a la policia catalana captar en temps real fallades o manipulacions (per no registrar el temps de descans) sense haver d’aturar el vehicle, per la qual cosa els agents només han de parar-ne aquells el tacògraf dels quals emet algun tipus d’irregularitat. Els Mossos estableixen aquestes antenes en controls estàtics però també en vehicles en moviment.
Segons la inspectora Vanessa Bohé, subcap de la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, amb aquesta informació no n’hi ha prou per sancionar el transportista, per la qual cosa s’ha d’interceptar el vehicle i comprovar el tacògraf per confirmar irregularitats. Gràcies a aquestes antenes se selecciona els camions o autocars que poden generar un risc per a la resta d’usuaris de la via.
El tacògraf, que és com una caixa negra del vehicle pesant, també ajuda a conèixer les causes de sinistres de trànsit, sempre que es pugui recuperar. La inspectora assenyala que els camions poden portar tacògrafs analògics, digitals i intel·ligents i que aquests permeten extreure informació "rellevant" al mateix lloc del sinistre, com conèixer la velocitat, el temps durant el qual s’ha conduït sense parar o els quilòmetres recorreguts.
Sensors de moviment
En els aparells més moderns també es poden conèixer dades dels sensors de moviment que hi ha a les rodes i a la caixa de canvis. Juntament amb aquesta informació, els agents realitzen una inspecció ocular tècnica per complementar les xifres obtingudes amb el tacògraf, que han d’analitzar-se en profunditat i posar-les en context.
L’any passat, els Mossos van descarregar dades d’aquests aparells en 125 accidents de trànsit, dels quals 77 van acabar en un informe tècnic pericial utilitzat en la investigació d’un sinistre (un 27% més que el 2021).
Una de les novetats en la investigació de sinistres en els quals estan implicats un vehicle pesant i un turisme és la comparació de les dades del tacògraf dels primers amb l’EDR (Event Data Recorder) o caixa negra dels segons. Així, els agents poden conèixer de manera més precisa la velocitat, el moment de l’impacte o la desacceleració dels vehicles implicats i fer informes més precisos.
