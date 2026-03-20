Baralla multitudinària amb un matxet i una pistola davant de la discoteca Draco
La discoteca ha estat objecte de conflictes durant anys i els veïns esperen el tancament definitiu del local
Toni Sust
Els veïns del carrer d'Alegre de Dalt de Barcelona que resideixen a prop del número 55 fa anys que desitgen que la discoteca Draco, l'antic KGB, tanqui les portes, i diumenge passat van viure l'enèsim episodi que reforça el seu desig. De nou, una baralla multitudinària va despertar del seu son molts dels qui comparteixen carrer amb la discoteca. Va passar la matinada de diumenge a dilluns, a les 4.30.
El relat és el d'altres vegades: homes barallant-se amb gran violència amunt i avall d'Alegre de Dalt, si bé en aquesta ocasió els veïns que gravaven en vídeo els fets des dels seus balcons van detectar un parell d'elements inquietants. Un dels participants en la baralla portava un matxet de grans proporcions, tan grans que alguns el defineixen com una espasa. Un altre portava una pistola. Que podria ser de fogueig o simulada, com podria ser real.
Arribada policial
No és una cosa que se sàpiga perquè quan diversos vehicles de la Guàrdia Urbana van arribar al carrer, avisats de la baralla que hi havia, els participants en els enfrontaments van fugir cames ajudeu-me. Fonts municipals informen que els agents no van arribar a veure el portador del matxet ni el de la pistola. No hi va haver detencions, com tampoc no hi va haver denúncies ni consten lesions.
El que sí que està clar és que el que va passar va reforçar les ganes que tenen els veïns que Draco tanqui les portes, una cosa que estava prevista el 19 de febrer de 2025, després que el seu contracte de lloguer finalitzés el 31 de desembre de 2024. Aquest va ser el dia marcat per un jutge per al desnonament del local, que és propietat de la immobiliària Núñez i Navarro, però l'empresa que gestiona la discoteca va aconseguir que el desallotjament fos ajornat per decisió judicial. Des de llavors ha passat un any i un mes, i el local continua obrint. En diumenge no sol fer-ho, però diumenge passat va obrir, i el resultat és el que es pot veure als vídeos dels veïns.
Un historial conflictiu
La discoteca fa anys que genera conflictes en aquesta part de Gràcia. Abans, Draco es va dir Canela i abans va portar el nom de l'històric KGB. La discoteca era de la família Llobet, i figurava a nom de l'empresa Setraspa, SA, que amb el temps la va cedir a un tercer, la societat Trisquelcanela. En un moment donat, quan Setraspa va traspassar el local a Trisquelcanela però no la llicència, el districte de Gràcia va precintar el local per considerar que no era lícit que el gestionés qui no era titular del permís.
Setraspa va recuperar aleshores formalment la gestió i l'activitat va continuar dins de la legalitat. Es calcula que va ser aleshores quan es va deixar de pagar el lloguer a Núñez i Navarro, que va voler donar per finalitzat el contracte el 2019, quan de fet s'acabava, però un recurs va permetre als propietaris prolongar cinc anys la relació, fins al 31 de desembre de 2024.
Subscriu-te per seguir llegint
