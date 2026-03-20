Els docents col·lapsen el trànsit a Barcelona i altres punts de la xarxa viària de Catalunya
Aquest divendres la convocatòria és per a tot Catalunya després d'una setmana d'aturades per territoris
Els docents tallen la ronda de Dalt en diversos punts aquest divendres al matí, cinquè dia de vagues. El primer tall s'ha produït poc abans de les set del matí, quan unes 400 persones han barrat el pas als vehicles en els dos sentits de la marxa a Santa Coloma de Gramenet, just abans del nus de la Trinitat. Poc després de les set un centenar de persones ha tallat també la mateixa via a l'altura de Vall d'Hebron, i cap a les 7.20 hores s'hi ha afegit un tercer tall a l'altura del centre comercial Finestrelles, a Esplugues de Llobregat, en el punt on comença la C-32. Cap a les 7.40 hores unes 150 persones ha tallat també la C-17 a Gurb, al punt d'unió amb la C-25, en els dos sentits de la marxa. També es troba tallada l'A-2 a Abrera i l'AP-7 a l'altura de Badia del Vallès.
Aquest divendres estan cridats a la vaga els docents de tot Catalunya, tant de la pública com de la concertada, així com personal d'atenció educativa, d'administració i serveis i del lleure educatiu.
