Adif dedica al manteniment de Rodalies els mateixos diners en dos mesos que en els últims sis anys
Des del 2020 s’han gastat uns 111 milions en manteniment d’urgència de la infraestructura, quantitat semblant a la dedicada a les obres d’emergència fetes des de l’accident de Gelida.
Gisela Boada
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va explicar fa uns dies que Adif, l’empresa titular de la infraestructura de Rodalies, ha invertit 110 milions d'euros en obres de manteniment d’emergència des de l’accident de Gelida, que va posar fi a la vida d’un maquinista en pràctiques el 20 de gener. Aquesta xifra no es va comparar amb la inversió en manteniment extraordinari que ha anat executant Adif aquests últims anys, però, segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, equival pràcticament a tota la inversió destinada a aquest concepte a la xarxa de Rodalies a Catalunya els últims sis anys.
Segons fonts coneixedores consultades per aquest diari, Adif ha invertit des del 2020 uns 111 milions en actuacions vinculades al manteniment d’urgència de la infraestructura. En aquest paquet s’hi inclou tant el manteniment de la xarxa –que l’empresa encarrega a contractes per revisar i reparar la via– com intervencions associades, des d’actuacions en punts sensibles fins a assistències tècniques, redacció de projectes o petites obres de reforç, però no grans planificacions per renovar la xarxa.
En només dos mesos –entre el 20 de gener, el dia de l’accident, i el 20 de març del 2026– la companyia ha executat el mateix volum d’inversió que va acumular entre el 2020 i 2025. Durant aquest període, les actuacions s’han centrat principalment en les trinxeres, trams de via excavats per sota del nivell del terreny especialment exposats a problemes de drenatge i esllavissades, tot i que també han inclòs millores puntuals a les vies. Del total invertit en aquells sis anys, destaca el 2020, quan els estralls del temporal Gloria van obligar a destinar més de 50 milions a treballs de manteniment, cosa que concentra prop de la meitat de tota la inversió del període.
Totes les actuacions urgents per a les quals s’han destinat 110 milions d’euros després de l’accident de Gelida formen part d’un desplegament extraordinari que suma prop de 700 intervencions sobre la xarxa i que ha implicat uns 400 treballadors al llarg de tota la via. L’objectiu no ha sigut només reparar incidències, sinó també sotmetre la infraestructura a una revisió intensiva que ha permès aflorar noves deficiències a mesura que avançaven les revisions.
Entre els treballs més rellevants destaca la reconstrucció de talussos amb la finalitat de prevenir esllavissades, un dels punts febles detectats després d’episodis meteorològics recents. Abans de l’última gran tempesta, que va provocar indirectament l’accident mortal, la xarxa registrava 95 limitacions temporals de velocitat; després del seu impacte, la xifra es va elevar fins a 205. D’aleshores ençà les actuacions han permès anar reduint progressivament aquestes restriccions.
900 inspeccions
A aquestes intervencions s’hi afegeix la tala massiva d’arbratge amb risc de caiguda sobre la infraestructura, una altra de les causes recurrents d’incidències en el servei. Paral·lelament, Adif ha portat a terme una auditoria accelerada de l’estat de la xarxa. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, va explicar que s’han fet prop de 900 inspeccions en poc més d’un mes, l’equivalent a tot un any de revisions en condicions normals. En total, s’han analitzat prop de 600 punts considerats sensibles, fet que ha permès prioritzar actuacions i ampliar l’abast inicial del pla de xoc.
El volum mobilitzat en pocs mesos equival al que s’ha executat en sis anys, però fonts coneixedores de l’operatiu assenyalen que la xifra d’inversió podria continuar creixent els pròxims mesos, a mesura que avancin les inspeccions.
- Un jubilat haurà de tornar més de 17.000 euros per cobrar la pensió de jubilació i la incapacitat temporal al mateix temps
- Les manifestacions dels docents gironins, en directe: la protesta es trasllada a la seu de la Generalitat
- La lloretenca Abril Azabal, becada per Amancio Ortega per estudiar als EUA, topa amb traves per fer la selectivitat a Catalunya: “T’esforces i et tracten així”
- VÍDEO| Així ha quedat la seu de la Generalitat a Girona després de la protesta
- Viure amb 1.000 euros al mes: la jubilació que obliga a comptar cada cèntim
- Una dona de 61 anys resulta ferida molt greu en ser atropellada a Girona
- Les manifestacions del personal docent col·lapsaran les entrades de Girona aquest dijous al matí
- Els docents diuen prou: 'Em vaig fer mestra per vocació, però ara no ho recomanaria a ningú