Junqueras ratifica el rebuig al front d'esquerres de Rufián: "ERC es presentarà com ERC a tot arreu"
El president d'ERC i el líder al Congrés tornen a discrepar públicament sobre les aliances del partit
Quim Bertomeu
Gabriel Rufián insisteix, però Oriol Junqueras no ho veu. El líder d'ERC al Congrés i el president del partit continuen discrepant públicament i obertament sobre si ERC ha d'avalar o no un front d'esquerres a les pròximes eleccions com a fórmula per intentar frenar l'auge de l'extrema dreta. Dijous, Rufián va anunciar un acte a Barcelona per al pròxim 9 d'abril per abordar aquesta qüestió. Junqueras aquest divendres ha tornat a descartar que el seu partit participi en una confluència d'esquerres: "El meu compromís és que ERC es presentarà com ERC a tot arreu".
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Junqueras ha defensat que ERC té 95 anys d'història -els va complir aquesta setmana, el 19 de març- i disposa de "les millors sigles de la història de Catalunya en l'àmbit dels partits". És per això que no està disposat a diluir aquesta marca en una coalició electoral o en altres aventures amb les formacions a l'esquerra del PSOE. També ha apel·lat a un factor emocional: ha dit que els seus pares i els seus avis van votar "tota la vida ERC" i que no serà ell qui tregui les sigles de les paperetes.
ERC té les millors sigles de la història de Catalunya en l'àmbit dels partits
Junqueras ha tornat a despatxar l'assumpte evitant una confrontació directa amb Rufián. De fet, ha assegurat que respecta "totes les opinions personals" i el dret a la "llibertat de consciència". Això sí, també ha llançat una advertència: que ERC pren les decisions "respectant la seva militància i els seus òrgans interns, especialment el consell nacional". "Segur que això ningú no ho qüestionarà", ha conclòs. Missatge enviat.
Junqueras i Rufián discrepen sobre el front d'esquerres des del minut u i no tenen problema a airejar-ho públicament. La qüestió és si això influeix negativament en la seva relació i en si això posa en perill el lloc de Rufián al Congrés. Per ara, malgrat la incomoditat mútua, no ho sembla. De fet, el mateix Junqueras ha garantit públicament que Rufián tornarà a ser el seu candidat. El dubte, tanmateix, és si els recels podrien créixer a mesura que s'acostin les eleccions generals, previstes per al juliol de 2027 si no hi ha un avançament abans.
Hi ha molta gent espantada pel que ve i, si a mi em costa el càrrec, doncs escolta, benvingut sigui
Rufián ha donat senyals que pensa arribar fins al final amb la seva idea. Aquest mateix dilluns, en un acte a Barcelona, va tornar a defensar aquest front i va assegurar que no temia que li costés el càrrec: "Hi ha molta gent espantada pel que ve i, si a mi em costa el càrrec, doncs escolta, benvingut sigui". El pròxim 9 d'abril, novament a Barcelona, abordarà la qüestió juntament amb l'eurodiputada de Podemos i exministra, Irene Montero. Aquest divendres, Junqueras ha explicat que consultarà la seva "agenda", però no ha fet la impressió que tingui pensat assistir-hi.
En aquest pols Junqueras-Rufián, el primer compta amb un aliat. La idea d'aquest front d'esquerres compta, per ara, amb pocs aliats, tant dins d'ERC com en altres partits que estan convidats a participar en aquest projecte. Per exemple, Bildu i el BNG ja han declinat participar en qualsevol aliança així. Tanmateix, Rufián ha promès donar la batalla fins al final. A l'assumpte, doncs, encara li queden més capítols. El pròxim, el 9 d'abril a Barcelona.
Tornant al finançament
Aquesta ha estat la setmana dels pressupostos i Junqueras continua explicant-se pel pacte a què ha arribat amb el president Illa per intentar salvar els comptes públics de la Generalitat d'aquest any. El líder d'ERC ha tornat a demanar al PSOE que, aprofitant la presentació de la llei per al nou finançament, modifiqui l'article de la Lofca que impedeix a les comunitats com Catalunya recaptar l'IRPF.
Això sí, ha deixat clar que, si no ho fa, ERC votarà igualment a favor del nou finançament, ja que el considera bo i el va negociar ell mateix personalment. "Votem tot allò que és bo per a Catalunya i votarem a favor del finançament perquè qui l'ha negociat és ERC", ha conclòs. Malgrat tot, ha tornat a insistir que si Illa vol pressupostos a Catalunya haurà de garantir l'IRPF o presentar una alternativa "igual o millor".
Subscriu-te per seguir llegint
