Troben al mar el cadàver de Jimmy Gracey, el jove nord-americà desaparegut
El cos del jove de 20 anys va ser trobat en un espigó
Gisela Macedo
Els Mossos d’Esquadra van trobar ahir a la tarda el cadàver de James Paul Gracey, Jimmy, el nord-americà de 20 anys que va ser vist per última vegada dimarts passat al Front Marítim de Barcelona. El cos del jove va ser trobat en un espigó a prop de la platja del Somorrostro. La investigació se centra ara en la identificació oficial del cadàver, així com en les causes de la caiguda al mar. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver mort ofegat, tot i que encara se li ha de practicar l’autòpsia.
La policia catalana va activar al matí la recerca al mar de Jimmy amb el desplegament de les Unitats Aquàtica i Subaquàtica, i amb la Unitat de Drons. Fonts pròximes a la investigació van explicar a EL PERIÓDICO que un testimoni havia avisat les autoritats que, la nit de la seva desaparició, havia vist el jove caminar cap al mar. Els Mossos, de moment, descarten que es tracti d’un crim.
La família del jove, establerta a Elmhurst (Chicago), va fer crides per obtenir qualsevol pista que pogués portar fins a ell. El cas està tenint un gran seguiment per part dels mitjans de comunicació nord-americans per les estranyes circumstàncies en les quals el noi, a qui els seus familiars descriuen com algú "molt responsable", va deixar de donar senyals de vida dimarts a la matinada després de sortir de la discoteca Shoko, ubicada al Front Marítim, davant la platja del Somorrostro. Els pares es van desplaçar ahir a Barcelona.
Jimmy, estudiant de tercer any de Comptabilitat a la Universitat d’Alabama i originari d’Elmhurst, estava aprofitant les vacances de primavera per visitar uns amics que es troben estudiant a Europa. Després de fer una parada a Amsterdam, el jove va arribar a Barcelona dilluns al matí i tenia previst anar-se’n dissabte vinent. La nit de dilluns a dimarts va sortir de festa pel front marítim de la ciutat amb un amic i hores més tard, de matinada, el seu rastre es va perdre a la discoteca Shoko.
Acotar la recerca
L’amic que l’acompanyava se’n va anar a casa i Jimmy va decidir quedar-se al local més temps. L’última vegada que va ser vist va ser al voltant de les tres de la matinada a la discoteca. No va tornar a dormir a l’Airbnb de la Ronda Sant Pere on s’allotjava, ni es va tornar a saber res d’ell fins a trobar el seu cos al mar, a prop de la zona de lleure.
Amb la denúncia de la família de la desaparició del jove, els agents van iniciar la recerca. Dimecres es van estar revisant càmeres de seguretat de la zona i preguntant a alguns possibles testimonis. També es va registrar l’habitatge on s’allotjava. Al tenir indicis que Jimmy s’havia dirigit cap al mar, la recerca es va centrar en el litoral.
En un primer moment, el dispositiu dels Mossos va trobar diversos objectes personals que podrien correspondre al desaparegut, cosa que va delimitar la recerca fins que, a primera hora de la tarda, van acabar trobant el cos sense vida de Jimmy. En l’operatiu també hi van participar efectius dels bombers de Barcelona i de la Guàrdia Civil.
La mare de Jimmy, Therese Marren Gracey, va assegurar a les xarxes socials que la policia catalana té el mòbil del noi. Agents de la Guàrdia Urbana l’hi van requisar a un delinqüent habitual de la zona el mateix dimarts de matinada, que va assegurar que se l’havia trobat a la platja. Al transcendir que Jimmy havia desaparegut i veure la seva foto al telèfon, els agents de la Urbana van fer arribar el dispositiu als Mossos perquè l’examinessin.
