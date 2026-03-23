Detinguda una parella per maltractament i abusos sexuals al seu nadó d'un mes
El menor, en aquests moments, es troba sota la tutela de la DGPPIA
J. G. Albalat
Barcelona
La plaça núm. 1 de la Secció de Violència contra la Infància i l’Adolescència del Tribunal d’Instància de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a dues persones, un home i una dona, per presumptes delictes de maltractament habitual, lesions molt greus i agressió sexual per fets comesos, presumptament, sobre el seu fill, un nadó de poc més d’un mes, segons ha informat aquest dilluns el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència (DGPPIA), l’antiga DGAIA.
