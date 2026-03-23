La Generalitat mobilitzarà 400 milions d'euros amb 40 mesures per fer front a l'impacte de la guerra

Les mesures inclouen ajudes directes, exempcions fiscals i finançament

El president Salvador Illa anuncia que el Govern mobilitzarà 400 milions amb 40 mesures per a fer front a l'impacte de la guerra. / ACN

Cristina Buesa

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns que el Govern aprovarà aquest dimarts un primer paquet de 400 milions d’euros d’ajudes i mesures per ampliar el pla de protecció impulsat pel Govern d’Espanya davant l’impacte econòmic del conflicte internacional.

Illa ha subratllat que es tracta d’un paquet inicial que «ampliarem segons l’evolució de l’impacte del conflicte» a l’Iran i a l’Orient Pròxim i ha insistit que l’Executiu català actuarà «sempre al costat de la ciutadania i dels sectors productius perquè no paguin l’extraordinari i injust error que aquesta guerra representa per a tot el món». El màxim responsable de l’Executiu ha fet aquest anunci al 'Gran Encuentro Expansión Catalunya'.

Tres grans objectius

El pla preveu mobilitzar aquesta quantia a través d’un conjunt de 40 mesures. Segons ha detallat el president, el paquet s’articula al voltant de tres grans objectius: protegir el poder adquisitiu de les famílies i dels treballadors, salvaguardar el teixit productiu i accelerar la transició energètica.

En concret, el Govern desplegarà ajudes directes, exempcions fiscals i línies de finançament per garantir que les famílies més vulnerables puguin fer front a l’augment del cost dels aliments i dels subministraments bàsics.

Manteniment de l’ocupació

Així mateix, les mesures s’adrecen a les empreses dels sectors més afectats —com el transport, l’agricultura i la pesca— per compensar l’increment dels combustibles i de les matèries primeres. En aquest àmbit, Illa ha precisat que les ajudes estaran condicionades al manteniment dels llocs de treball.

El tercer eix del paquet busca accelerar la transició energètica amb l’objectiu d’avançar en l’autonomia energètica de Catalunya, en un context marcat per la volatilitat dels preus i la dependència exterior. El Govern preveu aprovar aquest primer paquet al Consell Executiu d’aquest dimarts, a l’espera del seu desenvolupament posterior i de possibles ampliacions en funció de l’evolució econòmica.

