El menor ingressat a l’UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat
Els símptomes de la malaltia apareixen entre 3 i 21 dies després de la infecció
Jordi Morros
El jove de 17 anys ingressat a l’UCI de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa per tètanus, faria pràcticament un mes que està hospitalitzat en a causa de la malaltia, segons ha pogut saber Regió7. El pronòstic continua sent molt greu. El menor no hauria estat vacunat contra la malaltia per desig exprés de la família. Feia 13 anys que no s’havia declarat cap cas de tètanus a Catalunya.
Es tracta d’una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat Clostridium tetani. Aquest bacteri sol trobar-se a terra, a la pols, a la femta dels animals i en superfícies brutes com per exemple el ferro rovellat. Entra al cos a través de ferides o talls i afecta el sistema nerviós, ja que bloqueja els senyals nerviosos des de la medul·la espinal fins als músculs i provoca espasmes musculars a tot el cos i rigidesa.
En un primer moment es va informar que el jove hauria patit una caiguda fa dues setmanes, i que després de rebre assistència en un centre sanitari a conseqüència de les ferides que s'hauria produït, va tornar a casa. Pocs dies després haurien aparegut els primers símptomes neurològics i va ser ingressat directament a l’UCI. Segons ha pogut saber Regió7, fa gairebé un mes que va començar a rebre assistència per tètanus.
El tètanus és una malaltia de declaració obligatòria, encara que no de forma urgent perquè no s’encomana, a la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat.
Segons ha explicat a aquest diari el subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de Catalunya, Jacobo Mendioroz, des que el bacteri entra al cos fins que no apareixen els símptomes poden passar de 3 a 21 dies. «Quan la malaltia ja ha progressat, els símptomes són gairebé inequívocs».
Ha comentat que «no és un diagnòstic habitual en absolut», i explica que en els més de 30 anys de professió mèdica tan sols ha vist dos casos, i els dos a l’Àfrica. «No fan falta proves de laboratori addicionals. La confirmació és clínica i crec que bastant clara quan s’ha manifestat en tota la seva extensió».
Mendioroz ha explicat que la millor manera d’estar protegit contra el tètanus i altres malalties que rarament es veuen com la pòlio o el xarampió és vacunar-se. «Podem tenir les creences que vulguem, podem escoltar qui sigui, però el que és cert és que si no ens vacunem, hi ha malalties que cada vegada seran més freqüents i més presents». Per això recomana seguir el calendari de vacunacions infantils, i en el cas dels adults, tenir en compte que en el cas del tètanus s'han de subministrar reforços.
Subscriu-te per seguir llegint
