Pedro Sánchez visita els Pirineus catalans
El president del govern espanyol visita un dels pobles més petits de Catalunya.
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha aprofitat el cap de setmana per escapar-se als Pirineus i recórrer diversos itineraris de senderisme per la Vall d'Aran, comarca de la província de Lleida. El líder de l'Executiu ha compartit imatges i vídeos de la seva estada al seu compte de TikTok, on ha definit els paisatges de la zona com un "espectacle".
La visita de Sánchez ha posat el focus sobre un dels racons naturals més singulars de Catalunya: un territori d'alta muntanya amb identitat pròpia, on conviuen l'occità, la natura pirinenca i una gastronomia reconeguda. El seu pas per la comarca arriba en un moment en què el turisme de muntanya als Pirineus catalans registra una demanda creixent entre els viatgers d'interior.
Pedro Sánchez recorre la Vall d'Aran a peu: rutes de senderisme entre paisatges pirinencs
El cap de l'Executiu va centrar la seva estada en l'activitat física a l'aire lliure, completant diverses rutes de senderisme per l'entorn aranès. Els itineraris escollits, de dificultat moderada, van permetre a Sánchez recórrer alguns dels paisatges més representatius dels Pirineus catalans: boscos d'avets, rius de muntanya i cims que en aquesta època de l'any comencen a mostrar els primers signes del desgel.
A través de les seves publicacions a les xarxes socials, el president va subratllar la qualitat de l'entorn natural i va agrair l'hospitalitat rebuda per part dels veïns de la vall, un gest que no ha passat desapercebut en una comarca acostumada a rebre turistes, però menys habituada a l'atenció mediàtica que genera una visita presidencial.
Canejan, el petit poble aranès que ha visitat el president del Govern
Un dels punts destacats del recorregut de Sánchez va ser Canejan, una petita localitat situada a l'extrem occidental de la Vall d'Aran, en plena frontera amb França. Amb tot just un centenar d'habitants, Canejan és un dels municipis més petits de Catalunya i forma part del paisatge genuí del Pirineu alt, allunyat dels grans centres d'esquí i del turisme massiu.
La visita presidencial a aquest nucli realça un tipus de turisme rural i de proximitat que les institucions catalanes fa anys que intenten potenciar: el que aposta pels pobles petits, el patrimoni natural i la desestacionalització dels fluxos de visitants a la muntanya.
La Vall d'Aran, destinació de referència als Pirineus catalans
La Vall d'Aran és l'única comarca de Catalunya situada enterament al vessant atlàntic dels Pirineus, fet que li confereix unes condicions climàtiques i un paisatge diferenciats respecte a la resta del territori. Coneguda principalment per l'estació d'esquí de Baqueira-Beret, la comarca ofereix també una oferta de turisme de natura de quatre estacions que inclou senderisme, ciclisme de muntanya, rutes pels seus boscos i visites als seus pobles d'arquitectura aranesa.
La presència de Sánchez a la zona, amplificada per la seva activitat a les xarxes socials, ha generat un impacte de visibilitat difícilment comparable al de qualsevol campanya de promoció turística convencional.
