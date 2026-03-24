Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim OlotQueixes de l'Eixample de GironaOperatiu FigueresRegina Rodríguez SirventSidral Platja d'AroTaxa d'autobusos GironaGuerra Pròxim Orient
instagramlinkedin

Alerta per la presència de salmonel·la en llonganissa envasada a talls d'una empresa gironina

Davant la possible intoxicació, l'AESAN recomana als consumidors que presentin símptomes com diarrea, vòmits, febre i mal de cap que acudeixin a un centre mèdic

Bruna Segura

Girona

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la presència de 'Salmonel·la' en diversos lots de llonganissa envasada a talls de la marca gironina Boadas 1880, segons han notificat les autoritats sanitàries d'Andalusia.

El producte afectat és la “Longaniza de Payés” de la marca Boadas 1880, amb els números de lot 329, amb data de consum preferent 30/03/2026; 330 i 331, amb data de consum preferent 31/03/2026; i 345, 346 i 347, amb data de consum preferent 11/04/2026, amb un pes per unitat de 80 grams.

Segons la informació disponible, la distribució inicial ha estat a les comunitats autònomes d’Andalusia, Catalunya, País Valencià i Regió de Múrcia, si bé no es descarta que puguin existir redistribucions a altres comunitats autònomes.

L’organisme adscrit al Ministeri de Consum ha recomanat a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta que s’abstinguin de consumir-los. En cas d’haver-ne consumit algun i presentar símptomes compatibles amb la salmonel·losi, principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap, ha instat a acudir a un centre de salut.

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI) a fi que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents