Perdonen un deute de 268.000 euros a un home després d’un divorci "traumàtic" i anys de depressió
El Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona exonera el deutor amb l'aplicació de la Llei de la Segona Oportunitat
El Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona ha perdonat un deute de 268.510,61 euros a un veí de Reus que va caure en una situació "greu" d'insolvència després d'un divorci "extremadament conflictiu". Segons els lletrats de Bergadà Abogados, l'exdona es va emportar les dues filles al seu país d’origen sense tornar, fet que va desencadenar en una "profunda" depressió de l'home. Com a conseqüència, va deixar de pagar la hipoteca, la comunitat de veïns i altres despeses vinculades al seu habitatge i que estaven a nom de tots dos. Ara, el jutge l'exonera del passiu insatisfet gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat.
Segons els advocats, l'origen del deute es remunta al 2016 quan es van divorciar. "Aquest va ser conseqüència d'un context de violència física, psicològica i vicària exercida per la mare de les seves filles. Davant la impossibilitat de continuar convivint sota el mateix sostre, tots dos van signar un acord de divorci", expliquen els lletrats. En l'acord, la mare va demanar autorització per viatjar a l'Argentina amb les menors, que llavors tenien 16 i 11 anys, al·legant que seria un viatge temporal. L'home hi va accedir pel desig exprés de les seves filles.
Els lletrats expliquen que la dona no va tornar amb les menors i això va sumir l'home en un estat de depressió "sever". "Va ser llavors quan es va iniciar tota la situació d’insolvència", afegeixen. "La depressió va alterar per complet la seva capacitat de prendre decisions. Va entrar en una desconnexió emocional i mental que va afectar greument la gestió de les seves obligacions", diuen. Arran d'això, va deixar de pagar la hipoteca, la comunitat de propietaris i altres despeses associades a un habitatge del qual posseeix el 50% de la propietat i que, a més, havia patit danys importants perquè la seva exdona asseguren "va destrossar bona part del pis abans de marxar".
L'home va intentar contactar amb l'entitat bancària perquè el pagament de la hipoteca representava el 75% del seu salari i també tenia les seves pròpies despeses i les obligacions econòmiques amb la mare de les seves filles. El banc es va negar a qualsevol mena de reestructuració del deute. L'agost de 2018, derivat del seu estat emocional va perdre la feina i únicament li va quedar el subsidi d'atur fins al maig del 2021. Això va agreujar encara "més l'acumulació" de deutes. A banda dels deutes hipotecaris i veïnals, va acumular també obligacions amb organismes públics. Els lletrats expliquen que entre aquestes hi ha un "suposat" deute fiscal vinculat a un vehicle que figura al seu nom i que l'home assegura que no ha posseït mai i que creu que és fruit d'un tràmit fraudulent fet pel seu excunyat.
L'abril de 2025, un conegut li va parlar sobre a Llei de la Segona Oportunitat. Fa poc, el titular del Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona va perdonar el deute de 268.510,61 euros. "Són nombroses les causes que poden portar una persona al sobreendeutament i una d'elles pot ser l'enfonsament emocional", assevera la sòcia fundadora de Bergadà Abogados, que ha portat el cas, Marta Bergadà. "La Llei de la Segona Oportunitat hi és per protegir els deutors de bona fe que, per circumstàncies alienes a la seva voluntat, s'han vist en una situació que mai no s'haurien pogut imaginar, és fonamental continuar donant difusió a aquesta eina legal tan valuosa", conclou.
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- La Pastisseria Ferrer d'Olot, el portal 'al món de la xocolata
- Aquests són els restaurants gironins amb un solet Repsol de primavera