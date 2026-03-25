El Govern reforça la comunicació i previsió contra les inundacions
El pla inclou també una assessoria jurídica per a les mesures d’emergència. A més, el Meteocat posarà en marxa un nou llindar per alertar de pluges d’entre 60 i 90 litres per metre quadrat en tres hores.
Valentina Raffio
Catalunya s’enfronta a una "nova realitat climàtica" en la qual, segons apunten els experts, hi haurà cada vegada més pluges torrencials, inundacions i fenòmens climàtics extrems. És per això que, segons va explicar ahir la consellera d’Interior, Núria Parlon, és urgent reforçar tots els protocols que permetin reduir els riscos associats a aquest tipus d’episodis derivats del canvi climàtic. El Govern acaba d’aprovar una sèrie de mecanismes per reforçar els seus plans davant inundacions, i millorar la previsió meteorològica en el cas de l’arribada de pluges torrencials, així com la comunicació davant aquest tipus d’episodis extrems.
El nou protocol per fer front a inundacions inclou un nou llindar per alertar sobre episodis de pluges torrencials. Fins ara, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC-Meteocat) disposava d’avisos per intensitat de pluja (en llindars de 30 minuts) i per acumulació de pluja (en períodes de 24 hores). Ara s’hi suma un tercer indicador per avisar sobre xàfecs de gran intensitat que podrien descarregar entre 60 i 90 litres en tres hores.
Els experts afirmen que aquest nou avís servirà per alertar d’episodis estàtics que deixen "acumulacions de caràcter excepcional" i que, en molts casos, estan directament relacionats amb el risc d’inundacions. Aquest llindar, expliquen, podria servir per anticipar escenaris com les inundacions viscudes en els últims anys a Alcanar o Amposta. Fonts de Protecció Civil remarquen que aquest nou llindar no ha de traduir-se en més missatges ES-Alert a la població, ja que es tracta d’un escenari "excepcional". Entre el 2012 i el 2020 es van identificar 54 episodis de tempestes amb aquesta intensitat de 60 litres en tres hores.
Una altra mesura que es posa en marxa és un mecanisme d’assessorament jurídic per avalar el desplegament de les mesures d’emergència que s’adoptin. Es tracta d’una eina similar a la que es va posar en marxa durant la pandèmia de covid i que, en aquest cas, es planteja de cara a escenaris extrems que podrien aconsellar confinaments o evacuacions per protegir la població davant unes pluges torrencials, inundacions o riuades, com va passar fa poc al municipi gadità de Grazalema.
Els tècnics han explicat que, tot i que Catalunya encara no s’hagi vist forçada a executar aquest tipus de mesures, el canvi climàtic obliga a contemplar aquests escenaris, ja que el Mediterrani podria patir un augment de pluges torrencials en les pròximes dècades. Així, les mesures que es prenguin comptaran amb totes les garanties jurídiques.
Segons càlculs de la Generalitat, avui hi ha 656 municipis catalans amb risc alt o molt alt d’inundació. Aquest últim balanç inclou gairebé un centenar més de municipis respecte a avaluacions anteriors. Desenes de localitats que fins ara estaven exposades a un risc mitjà, en els últims anys s’han vist abocades a situacions de més perill.
També hi ha uns 290 municipis on es recomana encaridament l’elaboració d’aquest tipus de protocols davant eventuals episodis climàtics extrems. En total, s’estima que només la meitat dels municipis compten amb un pla davant inundacions "actualitzat i vigent". L’altra meitat no té aquests mecanismes i haurà de desenvolupar-los al més aviat possible.
Tasca dels ajuntaments
El Govern recorda que, més enllà de les mesures posades en marxa des d’entitats com Protecció Civil, els ajuntaments de les localitats amb alt risc d’inundació tenen el deure d’avaluar la seva situació davant aquests escenaris i, arribat el cas, executar mesures preventives, avisar la població, limitar l’accés a zones inundables i prendre mesures específiques per protegir grups vulnerables.
Fins ara, s’han detectat fins a cinc tipus de riscos diferents a què s’enfronten els municipis catalans en un temporal: inundacions fluvials, inundacions marítimes, inundacions derivades de pluges torrencials, inundacions en zones de muntanya i problemes relacionats amb el desbordament de pantans i la ruptura de preses.
"El nou pla té una visió municipi per municipi i estableix de forma clara els riscos a què s’enfronta cada un en cas de pluges torrencials i d’inundacions", afirma Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern.
De moment es descarta la via sancionadora als ajuntaments que no desenvolupin plans davant inundacions. En molts casos es tracta de pobles petits sense els recursos necessaris per executar aquest tipus de treballs, per la qual cosa el Govern es planteja recolzar-los.
La Generalitat també vol millorar la comunicació dels esdeveniments climàtics que suposin un risc. Per a això, el Meteocat ampliarà el seu sistema d’avisos per alertar de l’arribada d’episodis de pluges torrencials i de fenòmens com calamarsa, huracans o aiguats. També es canviaran alguns paràmetres tècnics en les comunicacions meteorològiques per fer-los més comprensibles. Per exemple, els avisos per vent es donaran en quilòmetres per hora, no en metres per segon com es feia fins ara.
