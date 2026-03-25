La mare del nadó de sis setmanes víctima d'abusos sexuals i físics és infermera
El nen "sobreviurà", però arrossegarà "seqüeles", segons el departament de Salut
El nadó de sis setmanes que va ser víctima d'abusos dels seus pares continua ingressat a l’UCI neonatal de l’Hospital Vall d'Hebron i el pronòstic és que sobrevisqui, però segurament amb seqüeles derivades dels maltractaments, ha informat la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané.
En una entrevista a Catalunya Ràdio, Pané ha donat detalls aquest dimecres de l’estat del nadó que va ser víctima d'abusos físics i sexuals dels seus progenitors, un home de 42 anys i una dona de 43, tots dos detinguts i empresonats amb acusacions de lesions molt greus, agressió sexual i maltractament habitual al seu fill.
"És a l’UCI de nounats, té sis setmanes... Sobreviurà, però amb seqüeles derivades dels maltractaments", ha dit Pané, que ha admès que és un cas "tristíssim i inimaginable". La consellera ha admès que no va donar "crèdit" quan va saber a més que la mare és infermera.
Pel que fa a la resposta de l’Administració, Pané ha defensat que "el sistema ha funcionat", perquè els metges que van atendre el nadó van detectar el maltractament, van informar els Mossos d'Esquadra i els pares van ser detinguts i empresonats.
El nadó es troba sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPiA) de la Generalitat.
