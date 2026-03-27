El noi malalt de tètanus millora i evoluciona satisfactòriament
La consellera de Salut confirma que el jove de Santpedor es troba a la UCi, pero "evoluciona cap a la millora"
Eduard Font Badia
El noi de Santpedor de 17 anys malalt de tètanus evoluciona satisfactòriament. Així ho ha confirmat aquest matí la consellera de Salut, Olga Pané, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio.
Preguntada sobre el tema de l'augment de casos de falta de vacunació, la consellera s'ha referit al cas del tètanus d'aquest noi, dient que "tenim bones notícies. Progressa lentament, però progressa cap a la millora". Referit a això, Pané reconeix que l'augment de casos d'antivacunes de moment és "anecdòtic, encara els podem comptar, però n'hi ha més, i no ajuda el discurs que arriba dels Estats Units".
L'estat del jove de 17 anys, ingressat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, per a la consellera és "un cas desgraciat, especialment per al pobre nano, que està a l'UCI, i al qual desitgem que es millori". Aquestes declaracions de la consellera de Salut coincideixen amb la impressió que hi ha al poble que el jove podria recuperar-se bé de l'incident, i que després de tant temps, aviat podria estar fora de perill de mort. Recordem que la mortalitat per casos de tetània en adults no vacunats pot rondar el 40 %, segons el British Medical Journal, tot i que la mitjana és del 32 %.
El jove va contraure la malaltia arran d'una caiguda que va patir a mitjans de febrer, i al fet que no estava vacunat. A casa seva són reconeguts antivacunes. Segons els protocols de sanitat, quan una persona pateix una ferida potencialment tetanígena, és a dir, bruta i susceptible d'encomanar-se del tètanus a causa de les característiques del lloc, cal analitzar en quina situació de vacunació es troba. Si, com és el cas, no està vacunat o té menys de 3 dosis administrades, se li ha d'administrar 1 dosi de la vacuna per a completar la pauta de vacunació, i, en un lloc diferent, una dosi d'immunoglobulina antitetànica, que indueix protecció immediata, però amb una durada màxima de 4 setmanes.
Salut descarta fer obligatòria la vacuna del tètanus
Per altra banda, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, va explicar dimarts que el Departament de Salut “no contempla” fer obligatòria la vacunació del tètanus. Segons Paneque, Salut “no valora que l'obligatorietat portés a nivells superiors” de vacunació del tètanus. Però el que sí que va demanar la portaveu és fer “la reflexió pública i pedagogia sobre la necessitat d’aquestes vacunes”.
“La ciència ens va demostrar amb la covid-19, i ho fa cada dia, que posa a disposició eines per a la salut. És del tot necessari que la ciutadania entengui, per la via de la pedagogia i no de l'obligació, la necessitat de la vacunació per a evitar casos com aquest”, va afegir la consellera portaveu.
Subscriu-te per seguir llegint
