Cau una banda que suplantava hereus per apropiar-se de pisos a Catalunya
Els sospitosos feien servir falsos testaments i títols de la propietat tècnicament "perfectes" per acreditar fraudulentament una legitimació.
Germán González
Una operació dels Mossos d'Esquadra a primera hora d’aquest dilluns ha culminat amb la desarticulació d’una banda que es dedicava a apropiar-se d’immobles amb documentació falsa que després venien. Es tracta d’un grup organitzat que actuava principalment al Baix Llobregat. Precisament, les entrades i escorcolls i les detencions s’han produït en diverses localitats d’aquesta zona, com ara a Sant Vicenç dels Horts, segons ha pogut saber aquest diari.
Segons han explicat fonts relacionades amb la investigació, els sospitosos aconseguien informació sobre un immoble que havia quedat buit, habitualment perquè el propietari havia mort sense descendència o perquè no es trobava l’hereu legítim. La banda suposadament hauria aconseguit o intentat regularitzar, com a mínim, mitja dotzena de pisos.
A partir de trobar l’immoble adequat, membres de la banda presentaven còpies de testaments, elaborades per notaris de països de Sud-amèrica com el Paraguai o Cuba, en les quals es feien passar pels hereus legítims d’aquests pisos i acudien a notaries del Baix Llobregat i a alguna de Barcelona per validar aquest procés. També entregaven títols de la propietat tècnicament "perfectes", segons els professionals que els han vist, cosa que va alertar els notaris espanyols.
Una vegada tenien l’immoble al seu nom, el venien o n’obtenien un benefici. La trama es va destapar després que alguns notaris del Baix Llobregat informaren d’aquestes possibles irregularitats immobiliàries als Mossos. D’una banda, assenyalaven la qualitat de les falsificacions detectades, per la qual cosa consideren que la banda devia tenir contactes amb algun notari d’aquests països sud-americans. A més, també van detectar que s’havien fet diverses tramitacions similars de validacions d’immobles per part de persones que, a priori, no estaven relacionades entre elles. A més, aquests documents, com ara testaments o títols de propietat, provenien sempre de les mateixes notaries sud-americanes.
En aquest sentit, fonts pròximes a la investigació remarquen a aquest diari que en algun cas també presumptament es van falsificar documents antics elaborats per un notari espanyol que ja no exerceix. Un altre dels factors que va cridar l’atenció dels agents va ser la gran capacitat dels sospitosos per trobar al registre de la propietat immobles buits que no havien estat reclamats per hereus. Així podien iniciar el procés per quedar-se’ls amb la documentació fraudulenta.
Com que es tractava d’una possible estafa, els notaris van avisar la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos. Les perquisicions han durat diversos mesos i s’han fet seguiments de sospitosos en eixir de notaries, a més del fet que també s’ha contactat amb les autoritats d’altres països per fer comprovacions respecte de la documentació entregada per fer la validació dels immobles. La trama estava tan ben elaborada que fins i tot el Col·legi Notarial de Catalunya va emetre una alerta als seus col·legiats davant d’aquest possible frau.
La causa està sota secret per ordre judicial. Aquest dilluns, els agents han detingut diversos membres d’aquesta banda i han confiscat documentació que pot ser rellevant per a les perquisicions. De moment, els sospitosos estan acusats dels delictes d’estafa, falsedat documental i usurpació de béns immobles. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
