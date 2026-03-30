SUCCESSOS
Detingut per assetjar menors amb 1.376 trucades ocultes, imatges sexuals i 94 perfils falsos
Els Mossos van arrestar el sospitós al novembre i ho van tornar a fer fa unes setmanes
Germán González
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Tortosa el passat 23 de març un home de 23 anys acusat de quatre delictes d’assetjament i un de provocació sexual a menors. El sospitós ja havia sigut arrestat el novembre passat per assetjar sexualment diverses dones. En total, els agents van constatar que va fer 1.376 trucades des de números ocults i enviaments reiterats d’imatges sexuals a través de 94 perfils falsos a les xarxes socials.
La investigació va començar el febrer de 2025, quan una menor va denunciar que patia un assetjament continuat per part d’un desconegut, que li enviava imatges de caràcter sexual i li feia múltiples trucades des d’un número ocult.
Durant la investigació, la policia va localitzar una segona víctima que patia el mateix tipus d’assetjament. Les primeres gestions van permetre determinar que ambdues víctimes havien rebut almenys 566 trucades per part del sospitós. A més, es va geolocalitzar el compte d’un perfil de xarxes socials des del qual s’enviaven imatges de caràcter sexual, vinculat al domicili del presumpte autor.
Les víctimes van patir un impacte psicològic rellevant, amb símptomes com ansietat, insomni i alteració dels hàbits quotidians, fins al punt de necessitar seguiment mèdic.
La investigació policial va culminar el 12 de novembre de 2025 amb una primera detenció del sospitós acusat de dos delictes continuats d’assetjament i un altre de lesions psicològiques. En el moment de la detenció, la policia li va intervenir el telèfon mòbil que presumptament utilitzava per a aquest assetjament i, en el buidatge del dispositiu, es va confirmar que era l’autor de les trucades i dels enviaments d’imatges de contingut sexual a les primeres víctimes.
En el dispositiu es van localitzar imatges de caràcter sexual enviades a les víctimes, un vídeo amb contingut sexual explícit i registres de trucades reiterades. A més, l’anàlisi del telèfon va permetre identificar noves víctimes, també amb un gran volum de trucades als seus telèfons mòbils. Els agents van contactar amb aquestes persones, que van confirmar haver sigut assetjades mitjançant trucades des d’un número ocult i l’enviament d’imatges sexuals, amb una afectació directa en la seva vida quotidiana.
Algunes víctimes van arribar a bloquejar desenes de perfils a les xarxes socials, utilitzats per l’autor per continuar l’assetjament. En diversos casos, es va detectar un patró comú en els perfils: la mateixa imatge, el seguiment de les mateixes víctimes i l’ús reiterat de comptes. Entre les noves víctimes identificades, almenys una era menor d’edat.
L’assetjament es va interrompre en el moment de la detenció i la intervenció del telèfon, segons els Mossos. Tanmateix, fa unes setmanes una de les víctimes va denunciar que havia tornat a patir assetjament rebent imatges sexuals a través de les xarxes socials. Per això, el van tornar a detenir acusat de quatre delictes d’assetjament i un delicte de provocació sexual a una persona menor d’edat.
En total, les noves víctimes haurien rebut centenars de trucades i bloquejat prop d’un centenar de perfils utilitzats per l’autor. El detingut va ser posat a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Tortosa el 24 de març de 2026.
