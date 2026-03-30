Enxampen un conductor a 193 quilòmetres per hora a Verdú en un tram limitat a 80

Els Mossos el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Vehicle circulant a 193 quilòmetres per hora a Verdú. / Mossos d'Esquadra

ACN

Verdú

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un conductor de 41 anys per circular a 193 quilòmetres per la C-14 a Verdú, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 80 quilòmetres per hora. El vehicle va ser detectat diumenge a dos quarts de quatre de la tarda en un control de velocitat a l’altura del quilòmetre 68. Els Mossos van detenir l’infractor a Montblanc i el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit. Els agents li van lliurar la citació per presentar-se davant l’autoritat judicial als jutjats de Cervera aquest mateix dilluns.

