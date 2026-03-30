Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Morts fredLes Voltes La BisbalVentadesDansa de la MortPassera Font del ReiFrancesc EstañolStrenes
instagramlinkedin

El pacte per reparar les víctimes d’abusos a l’Església es firma avui

L’acord serà rubricat per Bolaños en nom del Govern, el president de la Conferència Episcopal i el Defensor del Poble

Luis Argüello. | DANIEL GONZÁLEZ / EFE

Redacció

Barcelona

El Govern i la Conferència Episcopal firmaran aquest dilluns el protocol per indemnitzar les víctimes d’abusos sexuals en l’àmbit de l’Església, juntament amb el Defensor del Poble. Aquest acord té com a finalitat mirar de reparar unes víctimes que no poden recórrer a la justícia perquè els seus casos ja han prescrit.

A les 11 del matí d’aquest dilluns està prevista la rúbrica del sistema de reparació d’abusos sexuals, segons va anunciar ahir a les xarxes socials el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo. L’acord serà firmat pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños; el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello; el president de la Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego i Ángel Gabilondo.

L’acord perquè l’Església assumeixi el cost de les indemnitzacions pels casos de pederàstia prescrits, amb un sistema d’arbitratge, es va anunciar el 8 de gener.

El ministre de Justícia i Presidència, Félix Bolaños, va firmar un conveni amb Argüello i amb Díaz Sariego, en què es recordava que el Defensor del Poble revisaria cada cas i fixaria les quanties de les compensacions.

Notícies relacionades

Tensions

La firma definitiva del protocol arriba després d’un procés de negociació entre el Govern i l’Església, marcat per tensions. De fet, tot just deu dies abans d’aquest anunci, la jerarquia eclesiàstica havia paralitzat l’acord per discrepàncies al voltant de les indemnitzacions previstes.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents