Detingut un menor per apallissar l'agressor d'un jove amb discapacitat a l'Arboç

El noi se l'investiga per un delicte de lesions i passa a disposició de Fiscalia de Menors.

Una detenció efectuada pels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

ACN

Arboç

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un menor per agredir a un dels agressors que va apallissar a un jove amb discapacitat a l'Arboç, al Baix Penedès, fa més d'una setmana. Segons fonts policials, el detingut se l'investiga per un delicte de lesions i ja ha passat a disposició de Fiscalia de Menors. L'arrestat va participar en una nova agressió grupal a un menor aquest dimarts a la nit al carrer de l'Estació del ferrocarril. Pel que fa a la pallissa al noi amb discapacitat, de 19 anys, es va saldar amb tres persones detingudes, dos menors d'edat i un major, els quals se'ls va atribuir el delicte de robatori amb violència i/o intimidació i tracte degradant o vexatori.

