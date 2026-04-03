La Generalitat ampliarà el radi de protecció de la pesta porcina "per seguretat"
Catalunya suma tres positius al saldo de la pesta porcina i manté la zona de risc controlada per tercera setmana consecutiva.
El cap de l’àrea regional de Barcelona dels Agents Rurals, Jaume Torralba, ha explicat que la Generalitat està planificant i executant una tercera corona de barreres per evitar la propagació de la pesta porcina africana (PPA) «per seguretat, no per necessitat».
Ho ha dit aquest dijous en declaracions a la premsa juntament amb la subinspectora de la comissaria de Cerdanyola del Vallès, Yolanda Candel, en la qual ha detallat que aquesta tercera barrera va de la zona d’Abrera, la B-40 i Terrassa.
Ha insistit que aquesta tercera corona només és «necessària per donar tranquil·litat al dispositiu» que si algun senglar aconsegueix sortir de les dues primeres corones, una cosa que no ha passat, quedarà contingut en aquesta tercera.
Per a això, s’estan tancant els passos naturals que utilitza la fauna en rius, rieres i torrents, així com les zones per les quals els senglars circulen.
Torralba ha explicat que, fins al moment, s’han extret més de 3.000 senglars de la zona infectada, per la qual cosa la densitat ha baixat «considerablement», tot i que encara n’hi ha alguns, i que la voluntat és, si és possible, fer un buidatge sanitari i eliminar tots els animals que queden en aquesta zona.
Respectar les mesures
Candel ha demanat la col·laboració ciutadana durant la Setmana Santa i «ser molt conscients» de la necessitat de respectar les mesures i prohibicions per evitar la propagació de la malaltia.
Ha recordat que en els quatre mesos que han passat des de l’inici del brot, els Mossos d’Esquadra han aixecat nou actes per saltar-se les prohibicions i ha explicat que s’han obert diligències penals per la vandalització d’un dels elements de contenció.
Torralba ha explicat que va ser a la zona de Sant Cugat, i que es van manipular reiteradament les tanques amb «danys molt greus», cosa que va provocar la sortida d’un senglar de la primera corona que va donar positiu per la malaltia.
