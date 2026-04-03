Les urgències als hospitals augmenten un 2% el 2025 i l’espera en els casos més greus es manté similar
Salut nega que cap pacient esperés més de 12 hores abans de ser atès
L. Fíguls (ACN) / G. Jordan (ACN)
L’activitat a les urgències dels hospitals del sistema públic de salut han continuat incrementant el 2025, amb 3.930.476 visites, un 2,1% més que el 2024, quan se’n van registrar 3.847.578 (3.750.576 el 2023), segons indica el Departament de Salut en una resposta del Govern al Parlament. El temps mitjà d’espera a urgències entre el triatge i la primera assistència mèdica en els pacients més greus ha estat, en el nivell 1, de 18,64 minuts, pràcticament igual que el 2024 (18,78) i molt menor que el 2023 (28,35) i, en el nivell 2, de 42,18 minuts (42,31 el 2024 i 50,91 el 2023). En els nivells 3 i 4, l'espera ha augmentat dos minuts i supera l'hora. Salut assegura que cap pacient es va esperar més de 12 hores abans de ser atès.
Pel que fa al temps mitjà d'espera a urgències, en el nivell ha estat de 18,64 minuts el 2025. La xifra és pràcticament la mateixa que la del 2024 (18,78). Sí que hi ha una diferència notable amb el temps d'espera del 2023 (28,35). Pel que fa al nivell 2, l'espera l'any passat era de 42,18 minuts, pels 42,31 del 2024, i els 50,91 del 2023.
Ja al nivell 3, l'espera el 2025 va ser de 60,59 minuts, pels 58,49 minuts del 2024. L'any anterior, el 2023, el temps va ser de 65,99 minuts. Així mateix, l'espera el 2025 al nivell 4 era de 62,23 minuts, pels 60,29 minuts del 2024, i els 64,29 del 2023. Finalment, el temps del nivell 5 era de 49,59 minuts el 2025, 50,89 el 2024, i 52,63 minuts el 2023.
Segons la resposta escrita del Govern, el retorn amb ingrés al cap de 72 hores va ser d'un 11,9% el 2025 al nivell 1 el 2025, un 10,9% el 2024, i un 24,2% el 2023. Al nivell dos, els percentatges van ser del 8,4% el 2025, un 7,3% el 2024, i un 11,1% el 2023.
Al nivell 3, la xifra del 2025 era del 5%, pel 4,6% del 204 i el 6,1% del 2023. El nivell 4 el percentatge es redueix al 0,9% el 2025 i el 2024, i el 2023 presentava un 1,2%. Finalment, al nivell 5 hi ha un 0,9% de retorn al cap de 72 hores l'any passat, un 0,8% el 2024, i un 1,2% el 2023.
Segons la valoració de Salut, la reducció és "molt significativa" els anys 2023 i 2024 en tots els nivells, especialment a l’1, on el percentatge es redueix pràcticament a la meitat. L’any 2025 presenta un "lleuger increment" als nivells 1, 2 i 3, que cal interpretar en el context d’un volum assistencial creixent.
Els nivells 4 i 5 es mantenen estables i amb valors molt baixos al llarg de tot el període, segons el departament.
