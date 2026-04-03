Més controls a les carreteres per Setmana Santa: així serà el dispositiu i aquestes, les multes
Trànsit intensifica la vigilància fins al 6 d’abril amb controls repartits per tota la xarxa viària, especialment en vies principals i en els trajectes més habituals d’aquestes dates
La Setmana Santa és un dels períodes amb més desplaçaments de l’any i, com és habitual, s’ha posat en marxa un dispositiu especial per reforçar la seguretat viària.
Els controls estan actius des del 27 de març i es mantindran fins al 6 d’abril, amb una vigilància reforçada a les carreteres del país. L’operatiu preveu la participació de 1.669 agents dels Mossos d’Esquadra i la instal·lació de 1.038 controls repartits per la xarxa viària.
L’atenció se centra especialment en l’AP-7, un dels principals eixos de mobilitat en aquestes dates, però també en altres vies d’alta capacitat i en les carreteres que porten cap a la costa i la muntanya.
Què es controlarà més
Els controls no es distribueixen a l’atzar, sinó que s’organitzen segons les conductes de risc més habituals a la carretera.
La vigilància se centrarà sobretot en el consum d’alcohol i drogues al volant, amb prop de 301 controls previstos. També es controlarà de manera especial la distracció, sobretot l’ús del mòbil, amb uns 200 controls.
A això s’hi afegeixen controls de velocitat, que rondaran els 134, i dispositius per comprovar l’ús correcte del cinturó de seguretat, el casc i els sistemes de retenció infantil, amb uns 148 controls.
A més, també es farà servir vigilància amb radars fixos i mòbils, així com control aeri amb helicòpters.
Franges horàries amb més vigilància
Tot i que hi pot haver controls en qualsevol moment, hi ha algunes franges en què la presència policial serà més intensa, coincidint amb les operacions sortida i retorn.
Per exemple, Dijous Sant, entre les 3 de la tarda i les 10 del vespre, s’espera un augment dels controls. També n’hi haurà més durant els festius en horari nocturn.
De cara al retorn, tant el diumenge com el Dilluns de Pasqua, la vigilància s’intensificarà especialment entre les 4 de la tarda i les 10 del vespre, sobretot a l’AP-7.
Les sancions més habituals
Les multes poden variar segons la infracció. En el cas dels excessos de velocitat, les sancions poden anar dels 100 als 600 euros, a més de la pèrdua de punts, que pot arribar fins als 6. En alguns casos, fins i tot es pot arribar a incórrer en un delicte contra la seguretat viària.
Pel que fa a l’alcohol, la sanció també depèn de la taxa detectada, però pot arribar fins als 1.000 euros i comportar la retirada de 6 punts. En el cas del consum de drogues, la sanció màxima també és de 1.000 euros i 6 punts, i igualment hi pot haver conseqüències penals en determinades situacions.
Fer servir el mòbil al volant comporta una multa de 200 euros i la pèrdua de 6 punts. No portar correctament el cinturó, el casc o els sistemes de retenció infantil suposa una sanció de 200 euros i la retirada de 4 punts.
Més control per reduir riscos
L’objectiu d’aquest dispositiu és reduir conductes perilloses en uns dies amb molt moviment a la xarxa viària. En aquest context, la prudència, la planificació del trajecte i el respecte per les normes continuen sent claus per evitar ensurts i viatjar amb més seguretat.
