Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
rave Gavarresocupes GironaMíchel Sánchezhabitatge Gironatorneig MICaparcament SaltPablo Iglesias
instagramlinkedin

Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident entre un camió i dos turismes a Llinars del Vallès

Trànsit recomana vies alternatives com la C-32 i la C-60.

L'accident a l'AP-7 a Llinars del Vallès amb un camió i dos turismes implicats. / ACN

ACN

Barcelona

Més de 15 quilòmetres de retencions aquest dissabte al matí a l'AP-7 per un accident entre un camió i dos turismes a Llinars del Vallès (Vallès Oriental). El sinistre s'ha produït poc després de les 10.00 hores al quilòmetre 122 de l'AP-7, a tocar de l'àrea de descans de Llinars, i ha tallat la via durant prop d'una hora en sentit Barcelona. A les 11.15 hores, hi ha uns 7,5 quilòmetres de congestió entre Santa Maria de Palautordera i Llinars del Vallès en direcció Barcelona (amb un carril tallat) i uns 8,5 quilòmetres d'aturades entre Granollers i Llinars del Vallès en sentit Girona, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), que recomana l'autopista del Maresme (C-32) i la C-60 com a vies alternatives.

En paral·lel, també es registren lentitud i aturades d'uns 4 quilòmetres a l'AP-7 entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona; i circulació lenta d'uns 2 quilòmetres a la C-32 i a l'N-II entre Tordera i Palafolls.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
