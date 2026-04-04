Un jutjat concedeix una incapacitat a una netejadora amb fibromiàlgia

La sentència concedeix a la netejadora una pensió per incapacitat absoluta i el pagament dels retards des que va presentar la reclamació el 2023.

Façana de la Ciutat de la Justícia de Barcelona. / David Zorrakino

Germán González

Barcelona

La plaça 17 de la secció Social del Tribunal de Instància de Barcelona ha estimat el recurs presentat per una netejadora de 62 anys i li ha concedit la incapacitat permanent en grau d’absoluta per a tota mena de treball per una malaltia comuna. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va rebutjar la petició de la dona per obtenir aquesta pensió per incapacitat malgrat que té reconegudes nombroses patologies, principalment fibromiàlgia, artrosi, hipoacúsia o una malaltia respiratòria crònica i irreversible que afecta els bronquis, entre d’altres.

Per això, la netejadora, representada pel centre jurídic Tribunal Mèdic, va recórrer davant el jutjat la decisió de l’INSS. La sentència, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, remarca que «les malalties i seqüeles» que pateix la dona són «greus i limitants» i que li impedeixen «desenvolupar una activitat laboral amb els mínims que li són exigibles de dedicació, diligència i atenció que són indispensables en el més simple dels oficis».

A més, la magistrada assenyala que a conseqüència de les infeccions respiratòries dolor intens que pateix juntament amb les complicacions per estar dret i una pèrdua de la visió li impedeix exercir les seves tasques professionals. La sentència indica que la recurrent no pot «desenvolupar una feina per compte aliena, rendible i mínimament eficient o productiu» per les patologies «cròniques i irreversibles» que pateix. Per això estima el recurs i li concedeix una pensió per incapacitat absoluta, a més dels retards des que va presentar la reclamació el 2023.

Per a Alejandro Rusiñol, director de Tribunal Mèdic, centre que està especialitzat en exclusiva en l’obtenció de pensions d’incapacitat permanent, aquesta sentència «posa de manifest una cosa que veiem diàriament: existeix una clara discrepància entre el que reconeix inicialment l’Administració i el que posteriorment dicten els tribunals després de valorar els informes clínics i acreditar la limitació funcional en seu judicial».

«En aquest cas concret, la pacient presentava una pluripatologia crònica amb afectació respiratòria, osteoarticular i neuropsíquica que, valorada en el seu conjunt, impedia realitzar qualsevol tipus de treball amb mínims d’eficàcia», ha remarcat Alejandro Rusiñol en declaracions a aquest mitjà.

