Paradisos selfie: museus per fer postureig a Catalunya
Carnassa fresca per a Instagram i TikTok: avui obre Ikono, un paradís futurista amb efecte «¡oooooh!», i el primer museu de les paradoxes d’Espanya: el Paradox Museum. És l’oci de moda ara: experiències immersives. A Barcelona hi ha aquestes sis.
Ana Sánchez
Juraràs que t’has teletransportat de cop en algun dels bojos universos de l’oscaritzada ‘Tot a la vegada a tot arreu’. Vas caminant per un carrer que sembla sortit de ‘Blade runner’ entre rètols asiàtics i flaixos futuristes. «Barcelona 2090», diu un cartell. Per si et queden dubtes, apareix del no-res un gos robot fent monades amb el deix professional de Lassie. Estaràs almenys una hora més desubicat que al veure el final de ‘Los Serrano’.
Carnassa fresca per a Instagram i TikTok. Avui obren dues noves destinacions de pelegrinatge ‘selfie’. Ikono, un paradís futurista amb efecte «¡oooooh!», i el primer museu de les paradoxes d’Espanya: el Paradox Museum. Fa anys que aquests centres del postureig es propaguen pel món a la mateixa velocitat que els mems de Julio Iglesias. Són les dues paraules màgiques de l’oci d’ara: «Experiències immersives». Espais on acabar esgotat de dir «pa-ta-ta». A Barcelona hi ha aquests sis.
Ikono
(tercera planta del centre comercial Arenas, Barcelona)
Nou imant de tiktokers i altres espècimens fotogènics. Experiències instagramejables i decorats zen que relaxarien fins i tot l’increïble Hulk. Tan aviat camines amb la boca oberta entre fanalets blancs flotants com treus la teva adrenalina tiktokera en una piscina de boles. Es diu Ikono. I aquest és el seu objectiu, resumeix el seu CEO: «Crear una col·lecció de llocs icònics».
Fernando Pastor és el CEO i cofundador d’aquesta ‘start-up’ sevillana. Tenia 21 anys quan van obrir el primer centre. Ara amb 24, van pel tercer. Fa dos anys i mig que van inaugurar el de Madrid. A finals de l’any passat, Roma. Aquest dijous ha apujat la persiana el de Barcelona, a la tercera planta del centre comercial Arenas (Gran Via de les Corts Catalanes, 373).
La piscina de boles t’abdueix tot just entrar. Trigues 30 segons a tirar-te pel tobogan d’aire futurista-industrial. Almenys 5 minuts a recuperar la dignitat després d’aconseguir sortir caminant a l'estil Chiquito. Clic, clic, clic. De seguida passes del format ‘chikipark’ al posat ‘influencer’. Fas un pas i ets al carrer de ‘Blade runner’. Dos més i et perds per un laberint de fulles de metacrilat inspirades en Botticelli. Fas morros i algun ‘pataky’ per sobre de les teves possibilitats. La mitjana de les visites és d’una hora. Hi ha qui s’hi està dues i mitja. Hi ha sala de camuflatge, cubs gegants de llum, cova fluorescent, fins i tot els labavos són instagramejables: tenen banyera i ‘pinball’.
La idea va sorgir després d’un viatge al Japó –recorda el Fernando–: ¿per què no repliquem –es van preguntar– espais que permetin viure una experiència única i autèntica? En total, n’hi ha 10, sense comptar les piruetes del gos robot. Fins i tot es pot dibuixar amb llums i jugar en els tres arcades de la sortida. Hi afegiran una sala pròximament. «Hi portarem més animals futuristes», avança el Fernando. ¿L’objectiu? «Que se’t quedi aquesta experiència –respon– gravada a la retina per sempre». / Preu: 18 €; 12,50 €, de 4 a 13 anys.
Paradox Museum
(Plaça d’Urquinaona, 3, Barcelona)
«Espera l’inesperat», t’adverteixen abans d’entrar. No és una metàfora, no. Aquí pots acabar amb el cap servit en un plat, caminar pel sostre de la cambra cuirassada d’un banc amb més parsimònia que els de ‘La casa de papel’ o discutir amb un piano més replicador que Siri. Hi ha finestres que donen a l’infinit, habitacions interminables, calidoscopis ideal ‘selfies’ i un túnel pel qual és inevitable anar fent esses com si haguessis anat de festa amb Froilán.
«Res té sentit i, no obstant, tot és totalment real». És el leitmotiv d’aquest museu de les paradoxes. També s’ha inaugurat aquest dijous, 16. És el primer Paradox Museum que obre a Espanya, després dels d’Oslo, Estocolm i Miami. Se n’nauguraran mitja dotzena més d'aquí a final d’any.
Juraràs que t’has colat al país de les meravelles de l’Alícia. Hi ha més de 70 exhibicions basades en paradoxes: visuals, interactives, immersives. El bombardeig ‘selfie’ es prepara amb ciència, il·lusions òptiques, trucs de mag. Se’t queda el mateix somriure de costat de no-pot-ser que al llegir les notícies del Tito Bernie. ¿L’objectiu? «Apel·lar a les emocions –et garanteixen durant la visita–. Són experiències que et fan pensar dues vegades». Tot es pot tocar. Cada peça va amb QR explicatiu. Això és ‘edutainment’, que diuen ara: entreteniment educatiu. Aquí, insisteixen, et fan «pessigolles a la ment». / Preu: 18 €. De 4 a 12 anys, universitaris, més grans de 65 anys i discapacitats: 14 €.
Museu Magic World
(Casp, 50, Barcelona)
«Aquí cal ser fotògrafs, models i actors», t’informa el Javier a l’entrar. I sí, acabes posant més cares de pel·lícula que Laporta quan li parlen d’àrbitres. «Trick Art», li diuen. Hi ha 38 quadros 3D en els quals colar-se. Amb l’enquadrament adequat, et pots acabar escapant d’un cocodril, sortir de la boca d’un tauró o apagar un dracamb manega, et puges en unicorns, camines pel sostre, t’ajeus una estona a la lluna. «Diverteixin-se –t’ho diuen amb to de garantia–, tornin a ser nens».
Venen tant ‘influencers’ com nens amb els seus avis, diu Marilyn Böhme, la mànager del Museu Magic World. «Hi ha gent que s’hi està mitja hora i famílies que se n’hi queden tres». Te’n passen dues sense assabentar-te’n. Al principi fa vergonya. A la mitja hora ja et tires per terra posant-li més teatre que un futbolista.
S’ho van inventar dos austríacs: Frederik Lehner i Alexander Laber. Va obrir a finals del 2021, en plena onada covid. A hores d’ara, ja han vingut un parell de clientes amb bosses de Zara per fer-se fotos amb diferent roba. «La gent –explica la Marilyn– arriba a ballar quan posem cançons dels 80s-90s». / Preu: 11 €, de 6-99 anys.
Big Fun Museum
(La Rambla, 88, Barcelona)
Són vuit museus en un: 2.500 metres quadrats fotografiables en tres plantes. Passeges entre dònuts gegants, rècords Guinness, boscos de miralls a l'estil Lewis Carroll. Et pots colar per l’aigüera de la casa d’un gegant o penjar-te dels llums d’una casa al revés. Acabes esgotat de fer-te ‘selfies’.
És un clàssic de les Rambles: el Big Fun Museum va obrir el desembre del 2018. Solen tenir entre 200 i 300 visitants per dia, calculen; 800, durant el cap de setmana. Molts pares amb cara de nens. «El Mago Pop –recorden com a anècdota– va fer un especial per a Netflix al nostre museu i El Row va fer un ‘streaming’ on van punxar tres discjòqueis. / Preu: 20 €. Pack amb el Museu de les Il·lusions: 25 €.
Museu de les Il·lusions
(Pintor Fortuny, 17, Barcelona)
Va ser el primer museu de Barcelona on interactuar amb pintures 3D: va obrir el 2015. Aquí pots lluitar amb Darth Vader, mantejar Messi, colar-te en una pintura de Dalí o presenciar com la caguen Putin i Trump: són allà, compartint lavabo amb tu. En total, hi ha 70 murals a triar –els van canviant cada any– en què fins i tot han vingut parelles a fer-se les seves fotos de casament. / Preu: 10 €. Pack amb el Museu de les Il·lusions: 25 €.
Sensas
(Entença, 91, Barcelona)
Fa dos anys que va obrir a Barcelona la primera «experiència sensorial» d’Espanya. És un invent francès que posa a prova els cinc sentits. Ja hi ha 24 locals pel món. Té més d’‘escape room’ que de postureig, tot i que també acabes posant en una habitació invertida. Espai d’oci amb moral: «Crear conscienciació», apunten, sobre la diversitat funcional.
«Venim a redescobrir els nostres sentits», resumeix el teu guia sensorial abans de començar. Són sis tallers: 12 reptes que posen a prova gust, tacte, olfacte, sentit, vista, capacitat motriu. Dues hores a les palpentes. El 80% del recorregut es fa a les fosques. Es recomana no llegir abans les preguntes freqüents de la web. Deixen sense respondre la de «¿hi ha animals vius?».
¿Que per a què posar a prova els sentits? «El motiu principal –detalla la guia– ve arran d’aquesta frase feta: ‘No sabia el que tenia fins que ho vaig perdre’. No hem d’arribar a l’extrem que ens falti un sentit per adonar-nos que els altres estan infravalorats». / Preu: 28 euros
Encara hi ha un setè espai, ara en reformes: The Set Lab (General Álvarez de Castro, 6). «El primer espai creatiu de fotografia per a usuaris de xarxes socials», es va proclamar a l’estrenar-se el 2020. Preveu reobrir abans de Setmana Santa. «Serà més interactiu», anuncien.
