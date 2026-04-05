Apareix una nova rajola eròtica a la Catalunya central

El misteri va començar el 2023, quan les van començar a trobar tècnics que s’encarreguen del manteniment d’infraestructures

La nova rajola amb motius eròtics. / Josep Lluís Lliberato

Francesc Galindo

Manresa

Vagines i penis formant una estrella és la composició de la nova rajola eròtica que ha aparegut a Manresa, concretament al costat sud del pont d’obra del canal de la Mina, a prop de la font del Soroll i de Viladordis.

Les rajoles artesanals amb lemes i motius eròtics que l’any 2023 van començar a trobar tècnics que treballen per a la conservació i el manteniment de ponts i viaductes són tot un misteri.

Rajoles de caire eròtic s'estenen per la Catalunya central

Rajoles de caire eròtic s'estenen per la Catalunya central. / SEBASTIÁN PULIDO / ARXIU PARTICULAR

Ja n’hi ha localitzades en una trentena de poblacions, i n’hi hauria una seixantena de rajoles diferents. Totes, però, amb un estil semblant. Algunes amb rodolins igualment picants, i amb l’any amb números romans. Les primeres que es van trobar, que no vol dir que fossin les primeres que hi va haver, es van localitzar a Manresa i a Guardiola de Berguedà. A partir d’aquí se’n van anar localitzant en més punts.

Hi ha rajoles de Castellgalí en amunt. Seguint l’Eix del Llobregat arriben fins a Ger de Cerdanya. Entremig, Manresa —sota el pont de Sant Francesc—, Navarcles, Cabrianes, Berga, La Pobla de Lillet, La Nou de Berguedà, Gósol... També Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Cardona, i en poblacions de l’Alt Urgell com Oliana i Bassella. L’altre gran focus de rajoles és a les comarques de Tarragona. Se n’han trobat en poblacions com Constantí, Cambrils, L’Hospitalet de l’Infant o Móra la Nova.

Artesanals

A Manresa n’hi ha al pont de Sant Francesc, però també en ponts i viaductes de la carretera C-16, i en carreteres com la que uneix Guardiola de Berguedà, Saldes i Gósol, o Guardiola de Berguedà i La Pobla de Lillet. També a la que va de Gironella a Prats de Lluçanès, i a la de Manresa a la població de Sant Salvador de Guardiola.

Són rajoles que semblen fetes i també pintades artesanalment. Totes són diferents, però els motius sempre són els mateixos. Penis, testicles, vagines i pits. L’estil també és molt semblant en totes.

En algunes ocasions van acompanyades de frases escrites també sobre les rajoles i amb una cal·ligrafia característica. Es tracta d’expressions també amb un punt eròtic.

Notícies relacionades

Van ser tècnics topògrafs que revisen l’estat de ponts i viaductes a les comarques de Barcelona els primers que se les van començar a trobar, en diverses d’aquestes infraestructures del Bages i el Berguedà, les esmentades rajoles.

