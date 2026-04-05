SUCCESSOS

Un escalador, ferit crític en caure de 20 metres al Parc dels Ports

Els Bombers de la Generalitat van haver de realitzar fins a una quinzena de serveis de rescat al llarg del passat Divendres Sant.

Un rescat dels bombers en el bosc aquest dissabte sant.

Un rescat dels bombers en el bosc aquest dissabte sant. / Bombers de la Generalitat

germán gonzález

Barcelona

Nova actuació dels Bombers de la Generalitat en el medi natural aquesta Setmana Santa. Un escalador que pujava una paret en la zona del Parc Natural dels Ports va caure ahir al migdia des d’una altura de 20 metres. Va quedar ferit crític en una zona de molt difícil accés, entre Estrets d’Arnes i el Toll Blau, i va haver de ser evacuat en llitera. Els bombers el van immobilitzar a la llitera i el van portar a una zona de camp pròxima. Allí una ambulància va traslladar al ferit fins a l’hospital Joan XXIII de Tarragona.

També ahir al migdia els bombers van rescatar a un ciclista que havia caigut per un marge en la zona del Bac del Orri, en una pista de difícil accés, al costat de la cova. Diverses dotacions es van activar per a traslladar al ferit fins a Olot i d’aquí en ambulància a un centre sanitari.

El bon temps ha fet que molta gent surti a gaudir de la muntanya aquesta Setmana Santa, la qual cosa també ha incrementat els serveis de rescat. Divendres n’hi va haver 15 de tota mena, des d’unes dones que es van torçar el turmell en boscos de Viladecans, Montblanc, la Pobla de Segur o Sant Martí Sarroca a senderistes indisposats a la Bisbal del Penedès, Àger, Sant Quirze Safaja o Horta de Sant Joan.

