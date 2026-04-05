Polèmica després que l'himne d'Espanya hagi sonat tres vegades a la Processó General de Mataró
El president de la Comissió de Setmana Santa argumenta que és una tradició adoptada de les processons andaluses.
ACN
S'ha interpretat l'himne d'Espanya fins a tres vegades en la Processó General de Mataró d'aquest Divendres Sant. Concretament, a la sortida de tres passos des de la Basílica de Santa Maria: Nuestra Señora de la Esperanza, Sant Sepulcre i Nuestra Señora de la Soledad. L'any passat ja va sonar una vegada, però aquest any han estat fins a tres. Un fet que ha generat polèmica. El president de la Comissió de Setmana Santa, Diego Fernández, ha argumentat, en declaracions a tvmataró, que és una tradició adoptada de les processons andaluses i que "en cap cas té una connotació política".
"És cert que pot cridar l'atenció, però es tracta de tradicions que s’hereten d'Andalusia. Allà és molt típic veure un pas sortir d’un temple o una germandat amb l’himne d’Espanya, que és la Marxa Reial. Per a nosaltres una Mare de Déu és la reina del cel, per això li toquem la Marxa Reial", ha afegit el president.
La Comissió de Setmana Santa ha informat inicialment que l’himne d'Espanya l’havia interpretat la Banda Municipal de Barcelona. Però posteriorment, l'organització ha admès una confusió. Es tracta d'un grup de músics que es fan dir Banda de Música de Barcelona que actuen per Setmana Santa i no hi ha cap entitat formal al darrere.
