Genís Rovira, bussejador en shows aquàtics en alta mar: "Em va atraure treballar en un creuer i al mateix temps descobrir món"
Amb 26 anys, el català solca el Carib en un dels vaixells de Royal Caribbean
«Em va sorprendre que a un cert punt el vaixell es converteix en casa teva i disfrutes l’entorn»
Patricia Castán
De mica en mica, catalans i professionals de molt diferents perfils de tot Espanya descobreixen les singulars oportunitats laborals que concentren els creuers, que tenen a Barcelona el seu principal port del Mediterrani. Va ser el cas de Genís Rovira Pastor (26 anys, nascut a Tortosa, Baix Ebre), graduat en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques (vaixell comercial). Treballa com a bussejador –Aqua Cast Support Diver– per a la naviliera Royal Caribbean en els exitosos espectacles aquàtics dels seus vaixells més grans. Aquesta temporada li ha tocat el vaixell Allure of the seas, amb capacitat per a 6.780 passatgers, partint del port de Galveston (Texas, EUA) en rutes pel Carib occidental.
¿A què es dedicava vostè abans d’entrar a formar part d’una tripulació de creuers?
Abans que m’embarqués en aquesta experiència, vaig treballar en centrals nuclears, piscifactories i en la neteja, manteniment i reparació d’embarcacions. A més, soc instructor PADI, cosa que m’ha permès adquirir una sòlida base tècnica i experiència en el medi aquàtic.
¿Com va ser que conèixer aquest lloc de treball?
Va ser a través d’una amiga que feia diversos anys que treballava per a Royal Caribbean i em va parlar molt bé de l’experiència.
¿És difícil aconseguir ocupació en un creuer?
Amb la informació que em va facilitar el meu contacte, vaig decidir enviar el meu currículum i crear el meu perfil a la plataforma C-TRAC. A partir d’allà, vaig passar pel procés de selecció fins a ser contractat.
¿Per què volia formar part d’una tripulació de creuer? ¿Coneixia el sector abans?
No coneixia el sector, però em va semblar una oportunitat molt interessant. La idea de treballar en un vaixell d’aquest nivell i, alhora, poder viatjar i descobrir el món, em va atraure moltíssim.
¿Quins requisits s’exigien per al seu perfil?
Principalment es valorava tenir experiència professional en busseig i coneixements en rescat aquàtic, a més de bona condició física i capacitat per treballar en equip.
¿Per què diria vostè que hi ha tan pocs espanyols (i catalans) que triïn aquest mercat laboral, malgrat la popularitat que tenen els creuers a la ciutat de Barcelona?
Crec que es deu al fet que aquest tipus de feina no és tan coneguda com podria semblar. Molta gent no sap que hi ha oportunitats tan específiques i ben valorades dins del món dels creuers.
¿Quines condicions laborals implica treballar en un creuer i de quina manera s’organitzen?
Generalment treballem sobre vuit hores al dia. L’horari ens el proporciona el mànager abans de cada creuer per tenir tota la planificació clara. De vegades, al matí, fem entrenaments o assajos de parts de l’espectacle que volem perfeccionar, o ajudem a integrar nous membres de l’equip.
¿Com és la vida amb els companys i a l’àrea de la tripulació?
La zona dels treballadors està separada de la dels passatgers i compta amb espais comuns com menjador, cafeteria, bar, gimnàs o zones d’oci. En el meu temps lliure acostumo a anar al gimnàs, descansar a la meva cabina o sortir a visitar el lloc on estiguem atracats. La convivència amb els companys és excel·lent, es creen amistats molt fortes entre nosaltres.
¿Quina és la part més dura del seu treball? ¿I la més divertida?
La part més dura és perdre’m dates importants amb la meva família i amics. Però la més divertida, sens dubte, és l’ambient que hi ha de treball, el companyerisme i la possibilitat de viure experiències úniques cada dia.
Treballa en un dels creuers més grans del món. ¿Què és el que més l’ha sorprès?
El que més em va cridar l’atenció és que arriba un punt que el vaixell es converteix en casa teva. Deixes de sentir que estàs treballant perquè disfrutes de l’entorn i la gent. A més, conèixer persones de tot el món enriqueix moltíssim.
¿Per què creu que Royal Caribbean ha aconseguit tanta popularitat al port de Barcelona?
Espanya és molt apreciada a nivell internacional, tant per la seva cultura i arquitectura com per la seva gastronomia. Barcelona, en especial, és un port molt atractiu per al turisme de creuers.
¿Quants països o ports diferents ha pogut visitar des que treballa en aquesta empresa?
Fins ara, he tingut l’oportunitat de visitar 33 ports a 10 països diferents. És una de les parts més gratificants de la feina.
¿Quines són les aptituds o capacitats que estan més valorades per fer carrera a bord?
El domini de l’anglès és imprescindible, així com una bona formació tècnica en la teva especialitat. També es valora molt l’actitud: ser positiu, professional i saber treballar bé en equip amb persones de diferents cultures.
¿Quins beneficis i aprenentatges li ha donat una feina tan singular com aquesta?
He après molt sobre una branca del busseig que desconeixia i he desenvolupat habilitats en la part tècnica, de manteniment i direcció d’equips per a espectacles aquàtics. A més, treballar en un entorn tan multicultural m’ha fet créixer personalment i professionalment.
