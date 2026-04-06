Un taxi grava l'intent de robatori a una família de turistes a Barcelona
Els Mossos analitzen les imatges per tractar de localitzar els lladres.
Germán González
Un dels principals desavantatges amb què es troben els lladres és que hi ha càmeres pertot arreu. No únicament les que estan fixes en edificis, sinó també algunes en moviment, com les que porten els vehicles. Per això, és més difícil que un delicte quedi impune, encara que sigui un intent com el que es va viure aquest diumenge al migdia al Fòrum de Barcelona.
Ho va filmar un dels taxis que estava esperant a la parada que hi ha en aquesta zona. Una família de turistes es va acostar amb el seu equipatge al taxi que hi havia al davant per pujar-hi. Mentre el taxista els ajudava amb les maletes i els turistes acomodaven els nens, entre els quals hi havia un nadó, dins del vehicle, dues persones van intentar robar una bossa de mà, aprofitant el moment de distracció.
Tot va quedar captat per les imatges del taxi del darrere. Hi va haver una estrebada i el pare de família es va resistir a l’assalt, de manera que els dos lladres van sortir fugint. Un d’ells corrent i l’altre en patinet. L’atracament va quedar en un ensurt i la família va poder marxar en el taxi, tot i que es van endur la sensació d’inseguretat.
Cap a les 13.30 hores d’aquest diumenge una trucada va alertar d’aquest incident al Fòrum els Mossos. Una patrulla es va personar al lloc de l’incident, la plaça Willy Brandt de Barcelona, però no va poder localitzar ni la família ni el taxista. Tampoc no es va interposar cap denúncia per aquest intent de robatori.
Tanmateix, els Mossos van aconseguir el vídeo, que ara circula de manera viral per les xarxes, i la unitat d’investigació de la policia catalana analitza les imatges per intentar identificar els sospitosos i saber si es tracta de delinqüents habituals que operen en aquesta zona. Si s’aconsegueix, se’ls podria imputar un delicte d’intent de robatori, tot i que, com que no hi ha una denúncia per part dels afectats, costarà més iniciar un procediment penal contra ells, segons fonts policials.
De tota manera, la difusió del vídeo per les xarxes demostra que els cacos estan més controlats que abans i que mai no sabran si una càmera capta la seva malifeta.
