Els Bombers han fet 11 rescats al medi natural en les últimes 24 hores
Ciclistes accidentats i excursionistes indisposats o lesionats són alguns dels salvaments des de diumenge al vespre
Els Bombers de la Generalitat han fet 11 rescats al medi natural en les últimes 24 hores, entre diumenge i dilluns al vespre, segons ha informat el propi cos. La xifra s'eleva a 42 salvaments des de divendres passat. Entre els serveis a què els Bombers han acudit durant l'últim dia es troben diversos ciclistes accidentats i excursionistes indisposats o lesionats. També destaca el rescat d'un home que hauria caigut d'uns tres metres d'alçada a les roques a Palamós, des del camí de ronda a la Cala de la Fosca, aquest diumenge a la nit. Els Bombers el van evacuar fins a una embarcació de Salvament Marítim amb una llitera niu flotant i el vaixell el va portar al Port de Palamós, on l'esperava l'ambulància.
El primer dels 11 rescats en les darreres hores és el d'una persona que es va indisposar diumenge al vespre entre el Pla de Santa Anna i el Pla dels Ocells, a Montserrat (Baix Llobregat). L'incident va succeir només uns minuts abans que un home es precipités a les roques a Palamós i que un home es desorientés al Matagalls, a Viladrau (Osona). L’home estava bé, s’havia perdut i no podia emprendre el camí de tornada.
Dilluns al matí, a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), els Bombers han rescatat un ciclista accidentat amb afectació al fèmur en una pista forestal que surt de la carretera BV-2005. A mig matí, un altre ciclista que ha patit un accident a una pista propera a Can Miquel de les Planes, a Gelida (Alt Penedès), ha rebut també el suport del cos. Només uns minuts després, un altre ciclista ha estat rescatat a un corriol proper al forn de calç de Cal Lluís del Coscó, a Begues (Baix Llobregat).
També al llarg del matí, els Bombers han protagonitzat el rescat amb helicòpter de dues persones que baixaven flanquejant la neu des del Refugi de Coma de Vaca, a Queralbs (Ripollès) i no podien continuar. A quarts d'una del migdia, una dona que ha caigut uns 2 metres per un marge al Salt de la Reina Mora, a Cornudella de Montsant (Priorat), ha necessitat que membres del cos la immobilitzessin i la duguessin a una ambulància.
Al voltant de la una de la tarda, s'ha procedit al rescat d’una excursionista amb afectació al turmell després de relliscar a la Baga de Riucerdà, a Centelles (Osona) mentre feia la ruta de Centelles a Puigsagordi. I una hora més tard, Begues ha tornat a ser l'escenari d'un salvament, en aquest cas a un home indisposat a la pista dels Penitents. Els Bombers l'han localitzat amb l’helicòpter de rescat, i amb la dotació GRAE de Cerdanyola del Vallès i el metge del SEM, l'han estabilitzat i l'han extret de la zona fent un gruatge. A les cinc de la tarda, a la Ribera d'Urgellet (Alt Urgell), un home que ha caigut en un camí proper als Secans de Garbes tenia afectació al genoll i no podia continuar, així que també ha necessitat l'assistència dels equips d'emergències.
- Els entrenadors coincideixen: “Has de fer això si et vols mantenir saludable amb més de 55 anys"
- Una família que ve de recórrer el món amb autocaravana topa amb les aules saturades a Girona: 'No és lògic que la meva filla no pugui anar a l'escola de davant de casa
- Epidèmia d'alopècia entre les adolescents a causa de l'ozempic, les dietes i el 'clean look'
- Busquen una dona de 64 anys desapareguda a l'Estartit des de fa cinc dies
- Illa celebra la Pasqua amb una mona dels germans Roca dedicada a l'habitatge
- La UE canvia les normes per als amos de gossos i gats: el nou requisit obligatori que arriba a l'abril
- De violoncel·lista professional a vendre plantes medicinals en un poble rural de l'Alta Garrotxa
- Els taxistes de Girona denuncien que hi ha persones treballant il·legalment en el sector i volen que l'Ajuntament actuï